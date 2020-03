Kde sa túlali študentky s koronavírusom, kým skončili v českej nemocnici? Hygienici zmapovali ich cestu

Dve mladé študentky, ktorým české laboratóriá potvrdili nákazu novým koronavírusom, navštívili v uplynulých dňoch aj Maďarsko, informovala v utorok agentúra MTI.

V Českej republike potvrdili piaty prípad výskytu nakazenia novým typom koronavírusu. Ide o ženu z Ekvádoru, u ktorej bol prvý test negatívny, uviedol v utorok ráno na tlačovej konferencii český minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Žena z Ekvádoru cestovala spolu s Američankou, u ktorej sa nákaza koronavírusom potvrdila v nedeľu. Obe študujú v talianskom Miláne.

Hygienici zmapovali kontakty oboch nakazených cudziniek. V karanténe sú cestujúci a vodič autobusu, dvaja taxikári a čašník z reštaurácie. MTI uviedla, že študentky 24. februára pricestovali do Viedne, kde sa ubytovali v hoteli. Odtiaľ odcestovali do Budapešti, potom sa vydali cez Brno do Prahy, kde si objednali nocľah v rámci systému Airbnb.

"Informovali sme Viedeň i maďarskú stranu," citovala agentúra riaditeľku pražskej hygienickej stanice Zdeňku Jágrovú, podľa ktorej u Američanky potvrdili nákazu novým koronavírusom SARS-COV-2 pri prvom teste v nedeľu, u študentky z Ekvádoru sa tak stalo až pri opakovanom teste.