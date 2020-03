Na horách bude silný vietor: Na strednom Slovensku hrozí ale väčšie nebezpečenstvo

Na horách Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja môže fúkať silný vietor.

V časti stredného a južného Slovenska hrozí aj povodeň z trvalého dažďa. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

V okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad očakávajú meteorológovia výskyt silného vetra na horách, ktorý môže nad pásmom lesa dosiahnuť krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Priemernú rýchlosť môže vietor dosiahnuť okolo 80 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," varuje SHMÚ.

Hydrologické výstrahy pre Banskobystrický kraj

Hydrologické výstrahy prvého stupňa vydal SHMÚ pre celý Banskobystrický kraj okrem okresu Brezno. Varovanie sa týka povodia riek Hron, Ipľa a Slanej, pričom dôvodom je trvalý dážď. „Vzhľadom na trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ varujú meteorológovia, pričom výstrahy trvajú do 15:00 a pre okresy Rimavská Sobota a Revúca do 16:00. Varovanie presahuje z územia kraja aj do okresu Levice v Nitrianskom kraji a do okresu Rožňava v Košickom kraji.