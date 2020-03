JLo bola smutná, že ju nenominovali na Oscara: Mala som pocit, že som všetkých sklamala

Americká speváčka a herečka Jennifer Lopez bola smutná, keď ju tento rok nenominovali na Oscara za film Zlatokopky (2019), a mala pocit, že každého sklamala.

Päťdesiatročná umelkyňa, ktorá si v snímke zahrala striptérku Ramonu Vega, to povedala počas zastávky turné 2020 Vision: Your Life In Focus moderátorky Oprah Winfrey v kalifornskom Inglewoode. ,,Bola som trochu smutná. Bolo tu veľa článkov, veľa dobrých recenzií, viac ako inokedy v mojej kariére, a bolo aj veľa rečí ako 'Nominujú ju za to na Oscara, stane sa to. Ak nie, ste blázni'," vysvetlila rodáčka z New Yorku s tým, že keď sa tak nestalo, tak ju to zabolelo. ,,Väčšina môjho tímu je so mnou 20, 25 rokov a myslím, že mali veľa nádejí a chceli to tiež, takže som mala pocit, že som každého trochu sklamala," vyjadrila sa.



Lopez podľa jej slov pomohlo, keď sa na vec pozrela z inej perspektívy. ,,Uvedomujete si, že chcete od ľudí uznanie, chcete, aby vám ľudia povedali, že ste si počínali dobre a ja som si uvedomila ‘Nie, ty to nepotrebuješ. Robíš to preto, lebo to miluješ'," povedala interpretka a dodala, že cenu, na to, aby jej ukázala, že vyhovuje, nepotrebuje.

Jennifer Lynn Lopez debutovala v roku 1999 albumom On The 6. Druhá štúdiovka J.Lo (2001) obsadila prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200, nasledujúce nahrávky This Is Me... Then (2002) a Rebirth (2005) sa dostali na druhé miesto. Odvtedy vydala ešte ďalšie štyri štúdiovky - Como Ama una Mujer (2007), Brave (2007), Love? (2011) a A.K.A. (2014). Ako herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Jack (1996), Selena (1997), Anakonda (1997), Zakázané ovocie (1998), Cela (2000), Policajtka (2001),