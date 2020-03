V Nemecku sa koronavírusom nakazilo už vyše 160 ľudí: Prvých infikovaných hlási aj Berlín

V Nemecku sa novým typom koronavírusu nakazilo už vyše 160 ľudí. Prvých infikovaných hlási Berlín, Sasko, Brandenbursko a Durínsko, celkom je zasiahnutých 13 zo 16 nemeckých spolkových krajín. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.

Riaditeľ Inštitútu Roberta Kocha Lothar Wieler, ktorý o situácii okolo koronavírusu informoval na tlačovej konferencii v Berlíne, uviedol, že riziko pre verejnosť je mierne. So zatváraním hraníc alebo obmedzovaním cestovania zatiaľ spolková republika nepočíta.

"Otázka je, čo je primerané a adekvátne," uviedol minister zdravotníctva Jens Spahn. "Zatváranie hraníc alebo obmedzovanie slobody cestovania by nebolo primeranou reakciou," vyjadril svoje presvedčenie. Spahn sa vyslovil aj proti dávaniu celých nemeckých miest do karantény a plošnému rušeniu všetkých väčších akcií. Ich usporiadatelia by sa podľa neho vždy mali rozhodovať samostatne v závislosti od konkrétnych okolností.

Najpostihnutejšou spolkovou krajinou je stále najľudnatejšie Severné Porýnie-Vestfálsko, kde bolo zaznamenaných 86 prípadov. V Bavorsku je potvrdených 34 prípadov, v Bádensku-Württembersku 19. Prvých nakazených dnes ohlásili Berlín, Sasko, Brandenbursko a Durínsko, a nákaza sa tak dostala už aj do spolkových krajín bývalého východného Nemecka.

Z Berlína sú hlásení traja nakazení. V Sasku sa koronavírus preukázal u dôchodcov z okresu Saské Švajčiarsko-Východné Krušnohorie, ktorý hraničí s Ústeckým krajom. Podľa denníka Sächsische Zeitung sa muž vrátil z dovolenky v severnom Taliansku a teraz je s manželkou v domácej izolácii. V karanténe je aj ďalších 33 ľudí zo skupiny, ktorá s párom cestovala v autobuse. Stav nakazeného je dobrý, uviedli saské úrady. Novo nakazenými v Brandenbursku a Durínsku sú muži, ktorí sa vrátili zo severného Talianska.