USA a Taliban chcú ukončiť 18 rokov trvajúcu vojnu: Americkí vojaci začnú s odsunom

Americký minister obrany Mark Esper v pondelok povedal, že hlavnému americkému veliteľovi v Kábule dal pokyn na začatie počiatočného odsunu jednotiek USA z Afganistanu. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Esper na tlačovej konferencii v Pentagóne povedal, že si nie je istý, či sa s odsunom už začalo. Podľa dohody s Talibanom by k tomu malo dôjsť desať dní od podpisu dohody, čo bolo v sobotu.

Esper dodal, že generál Scott Miller, ktorý je americkým veliteľom v Kábule, má právomoc začať s odsunom približne 8600 zo súčasných takmer 13.000 vojakov. Spojené štáty podľa Espera očakávajú, že dôjde k zredukovaniu násilia, čo povedie k mierovým rokovaniam medzi afganskými skupinami.

Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley krátko po Esperovi novinárov upozornil, že sa po sobotňajšom podpise dohody medzi USA a fundamentalistickým hnutím Taliban neočakáva, že dôjde k rýchlemu a okamžitému zastaveniu násilia v Afganistane na nulu.

"Chcel by som varovať všetkých, aby si nemysleli, že v Afganistane dôjde k absolútnemu zastaveniu násilia... Myslieť si, že sa to okamžite zníži - pravdepodobne to tak nebude," povedal Milley novinárom.

USA a Taliban podpísali v sobotu v katarskej Dauhe dohodu, ktorej cieľom je ukončiť 18 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane. Na základe dokumentu, o ktorom obe strany s prestávkami rokovali viac než rok a pol, by sa mal začať odsun amerických vojakov z Afganistanu. Na vnútroafganských rozhovoroch, ktoré by sa následne mohli konať v Osle, by išlo o dohodnutie podmienok trvalého prímeria medzi Talibanom a afganským štátom. Toto prímerie by malo byť následne oznámené spolu s dohodou o politickom časovom pláne pre Afganistan.