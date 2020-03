Všetci si myslia, že sú sestry: Odpadnete, v akom vzťahu sú tieto dve ženy

Štyridsaťročná Írka prehovorila o tom, ako si ľudia myslia, že je sestrou svojej 21-ročnej dcéry.

Soniu Magnier, poradkyňu v oblasti života a podnikania, ľudia často považujú za sestru jej dcéry Renee, informuje The Sun. Zakaždým ju to náramne pobaví. "Často sa nás pýtajú, či sme sestry. Je zábavné sledovať ich reakcie, keď vysvetlíme, že sme matka s dcérou," hovorí Sonia.

Podľa nej má aj jej povolanie zásluhu na tom, prečo pôsobí tak mlado. "Pri radení v oblasti života ide hlavne o zachovanie pozitívneho prístupu k nemu. Pracujem s veľa mladými ženami, to taktiež pomáha," tvrdí.

Za jej štíhlu postavu vďačí pravidelnému cvičeniu, ako sa aj dalo čakať. "Rada sa udržiavam zdravá a fit tým, že chodím trikrát týždenne do fitka. Denne cvičím jógu a meditujem, aby som nestratila koncentráciu a zem pod nohami."

A síce krása siaha ďalej ako iba po pokožku, podľa Sonie to je dobrý začiatok. "O pleť sa starám kvalitnými výrobkami a pravidelne si doprajem kúry, ako napríklad mikroihličkovanie. Každopádne, verím, že dobrá pleť záleží aj od životného štýlu - od jedla, dobre nastavenej diéty a pitia množstva vody. Štýl obliekania je taktiež dôležitý. Renee mi s tým pomáha a vždy vyjadrí svoj úprimný názor, keď si chcem niečo kúpiť. Plus mám dobré gény od mojej matky!"

Sonia a Renee nielenže vyzerajú ako sestry, no taktiež sa tak správajú. "Často si spolu vyrazíme von. Milujeme nakupovanie, spoločné obedy a večere, niekedy si doprajeme oddych od mesta alebo dovolenky plné slnka." Spolu strávený čas si užívajú.

Možno si myslíte, že kozmetičku Renee to trošku stiesňuje, no nie je to tak. "Renee to považuje za zábavné, že vyzeráme ako sestry, je rada, že má mladú matku, s ktorou si užije kopec zábavy!"

No matku už nezaujíma nočný život tak, ako jej 21-ročnú dcéru. "Nechodíme veľmi do klubov. Ja už som toho celkom presýtená. To som si užila, keď som mala medzi dvadsiatkou a tridsiatkou, oveľa viac si teraz vychutnám, keď som doma v rozumnom čase a keď víkendy využijem naplno," hovorí Sonia. "Keď som bola mladšia, množstvo nedelí som preležala s opicou. Toto nechám na jej priateľoch, aby si s ňou užili!"