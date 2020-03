Jamajčan Usain Bolt (33) sa zodpovedne pripravuje na úlohu otca.

So svojou priateľkou Kasi Bennettovou totižto oznámili svetu, že sa stanú rodičmi. Bývalého šprintéra tak čakajú otcovské povinnosti. To, ako sa na dôležité obdobie v jeho živote pripravuje ukázal aj na svojom instagrame. Na videu, ktoré uverejnil drží malého plyšového macka a ukladá ho opatrne do detského kočíka, akoby to bolo jeho dieťa. Veru prípravy na prvého potomka zobral skutočne po svojom a pobavil tak svojich fanúšikov.