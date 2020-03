V PS/Spolu padajú hlavy! Po Trubanovi a Beblavom končí ďalšie známe meno

Chýbalo im iba 925 hlasov! Presne toľko rozhodlo o tom, že koalícia PS/Spolu ostala pred prahom parlamentu. Líder Progresívneho Slovenska Michal Truban a líder Spolu Miroslav Beblavý na neúspech reagovali odstúpením zo svojich funkcií, teraz ich nasledoval ďalší kolega.

"Dnes sa vzdávam svojej funkcie podpredsedu Progresívneho Slovenska a tým aj členstva v predsedníctve. Chcel som to urobiť už včera, ale považoval som za slušné nechať najprv vyjadriť sa k budúcnosti predsedov Miša Trubana a Mira Beblavého. Tí tak spravili dnes ráno," píše na sociálnej sieti Martin Poliačik s tým, že nie je spokojný so svojím výkonom v kampani.

"Do PS som prišiel ako posila a na výsledku to nevidno. Je pre mňa prirodzené, aby som z toho vyvodil zodpovednosť aj voči sebe. Progresívne Slovensko čaká onedlho snem, kde si dôveru členov a členiek môžem vypýtať znova. Chcem urobiť všetko pre to, aby hodnoty, vízie a program tohoto skvelého hnutia žili a v budúcnosti zmenili túto krajinu," uzavrel vo vyhlásení.