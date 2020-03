Koronavírus zasiahol aj leteckú dopravu: British Airways a Ryanair rušia stovky letov

Letecké spoločnosti British Airways a Ryanair zrušili z dôvodu výskytu koronavírusu stovky letov medzi Spojeným kráľovstvom a časťami Európy a USA. V pondelok o tom informovala britská spravodajská stanica Sky News.

British Airways (BA) zrušili napríklad lety medzi londýnskym letiskom Heathrow a Talianskom, Francúzskom, Rakúskom, Belgickom, Nemeckom, Írskom a Švajčiarskom, ale aj newyorským Medzinárodným letiskom Johna F. Kennedyho.

BA zrušili aj lety medzi londýnskym letiskom Gatwick a Talianskom, Francúzskom či Albánskom. Takisto nebudú v prevádzke linky z Letiska London City do Talianska a Nemecka a z týchto krajín, pretože v Spojenom kráľovstve nastal nárast prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

Spoločnosť BA dodala, že zmeny v časovom pláne budú znamenať, že "množstvo letov medzi 16. a 28. marcom sa zlúči". Hovorca aerolínií povedal: "Budeme zákazníkov kontaktovať a informovať ich o zrušených letoch, takže s nimi môžeme predebatovať ich cestovné možnosti vrátane prebukovania na iné letecké spoločnosti, keď to bude možné, úplnej náhrady alebo rezervácie u BA na neskorší termín cestovania. Zákazníci môžu takisto nájsť najnovšie informácie a možnosti na webe BA.com," dodal

Írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair so sídlom v Dubline znižuje frekvenciu letov na niektorých trasách až do 25 percent, čo postihne predovšetkým lety do Talianska a z tejto krajiny.

Ryanair podľa stanice Sky News uviedol, že zmenšený počet letov má naplánovaný od 17. marca do 8. apríla, lebo v čase obáv z ochorenia COVID-19 zaznamenal "značný pokles rezervácií".