Koronavírus straší aj v Holandsku: Máme zákaz podávať si ruky, priznal Bero

Nedohral! Po necelej polhodine ligového zápasu si nečakane sadol na trávnik a bol koniec. Matúš Bero (24), stredopoliar holandského Vitesse Arnhem, musel pre problémy so stehenným svalom nedobrovoľne opustiť ihrisko.

Jeho tím nakoniec prehral na pôde šestnásteho Zwolle (3:4), ale tabuľkovo sa udržal medzi štvoricou klubov na 4. - 7. mieste, ktorá zabojuje po základnej časti v play-off o Európsku ligu.

Bero vynechal v tejto sezóne z 29 ligových a pohárových zápasov iba tri. Teraz k nim pridá ďalšie. „Po šprinte som zrazu pocítil v nohe bolesť pri brzdení. Zobral som si aj tabletku a ešte som to dvakrát skúsil. Zbytočne. Trápil som sa. Neodstúpil by som, keby to naozaj nešlo. Vyšetrenia našťastie potvrdili iba natiahnutý sval, čo si vyžiada asi dva týždne bez futbalu, takže baráž proti Írsku stihnem,“ prezradil pre Nový Čas. Ani vlaňajší súboj proti Zwolle nedohral. „Dostal som vtedy kopačkou do spánkovej oblasti. Prebral som sa až v kabíne.“ Pre otras mozgu chýbal v jednom zápase.

Rodák z Ilavy je vďaka poctivej práci a prístupu k povinnostiam stabilným členom základnej zostavy Vitesse. „Som spokojný. Cítim, že výkonnostne napredujem. Teší ma, že mám priestor posúvať sa vyššie. Snažím sa každý deň na sebe pracovať. Určite je to moje najvydarenejšie legionárske obdobie. Celkovo pôsobenie v Arnheme hodnotím veľmi pozitívne.“

V Holandsku sa mu zranenia vyhýbali. „Musím to prečkať. Mám buldodžiu povahu. Aj keby som svoju pozíciu stratil, určite ma to nezlomí a dokážem ju získať späť,“ zdôraznil Bero, ktorý si rád a často vybehne s francúzskym buldočkom Jimmym do prírody. Smrtiaci koronavírus vyčíňa už aj v Holandsku. Futbalové zápasy zatiaľ neprekladá. „Pred spoločnými raňajkami si zvykneme podávať so spoluhráčmi ruky. Už to neplatí. Na odporúčanie klubového lekára máme dovolený kontakt len zovretou päsťou. Taký boxerský.“

Koncom mesiaca nastúpi Slovensko v baráži o postup na EURO 2020 proti Írsku. Bero pri tom nechce chýbať. „Verím, že máme takú kvalitu, aby sme dokázali vyhrať. Každý ostrovný súper je agresívny, dôrazný, nepríjemný. Po kvalifikácii sme dostali druhú šancu prebojovať sa na šampionát. Treba do nej vložiť celé srdce a príležitosť využiť.“