Budúci premiér Igor Matovič: Prvý rozhovor! O sťahovaní, o prezidentke, ale aj o rokovaniach

Exkluzívne prehovoril! Po veľkom víťazstve vo víkendových voľbách začal Igor Matovič (46) riešiť to, ako bude vyzerať budúca vláda.

Sám sa už nebráni osloveniu budúci premiér a tvrdí, že chce vyskladať „tím snov“. V rozhovore pre Nový Čas vysvetľuje, aké bude mať priority, ale hovorí aj o prosbe k prezidentke ohľadom zahraničných ciest.

Máte za sebou prvé stretnutia s dvoma opozičnými lídrami – Richardom Sulíkom a Borisom Kollárom, aj prezidentkou. Začínajú sa pomaly rozdeľovať rezorty. Ktoré ministerstvo určite nepustíte partnerom a bude pod vedením hnutia OĽaNO?

- Ministerstiev je 13, ale kedže sme poctivé, protikorupčné hnutie a chceme zakrútiť krk mafiánom, tak ministervo vnútra je alfou a omegou pre nás. Všetko ostatné nechávame otvorené.

Boris Kollár povedal, že jedna z prvých vecí, o ktorej sa s vami chce baviť, je problém chorých detí, ktoré majú spinálnu svalovú atrofiu a chýbajú im milióny na lieky. Diskutovali ste už o tom?

- Rozprávali sme sa o tom. Dnes máme premiéra, ktorý by konečne mal riešiť tento problém a netváriť sa iba ako nejaký obraz na Úrade vlády, ktorý je tam na okrasu. Pevne verím, že Peter Pellegrini, kým z Úradu vlády odíde, tento problém vyrieši.

Máte sa ešte stretnúť s exprezidentom a lídrom strany Za ľudí Andrejom Kiskom. Akú funkciu máte nachystanú pre neho?

- To nie je o tom, že mám nachystané nejaké funkcie. Ja si chcem naozaj vypočuť predstavu každého lídra politickej strany, ako to vidí, a kde má fundovaných odborníkov a na ktoré ministerstvá. Mojím cieľom je, aby sme vyskladali naozaj taký „tím snov“. Aby to bola vláda, na ktorú budeme všetci hrdí. Budem sa aj Andreja Kisku pýtať, akú má predstavu sám o sebe, či sa chce zapojiť do výkonu. Predbežne som počul, že nie. Tak chcem vedieť, či chce v politike pôsobiť aktívne, alebo bola jeho misia iba priviesť svoju stranu do parlamentu. Sám som zvedavý, takže nebudem predbiehať.

Pre bývalú premiérku Ivetu Radičovú by ste nejakú pozíciu nenašli?

- Registrujem verejné vyhlásenia Ivety Radičovej, že ona definitívne v politike skončila. Ale som s ňou dohodnutý, keďže ona tú skúsenosť v politike má, tak sa s ňou chcem stretnúť dnes a možno zajtra, aby som sa poradil. Lebo netreba vymýšľať koleso a určite nejakú dobrú radu bude mať k dispozícii.