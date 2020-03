Zemanov poradca sa mal po návrate z Číny od všetkých izolovať: Prichytený tam, kde nemal čo hľadať!

Poradca českého prezidenta Miloša Zemana Martin Nejedlý, ktorý minulý týždeň navštívil spolu s kancelárom Pražského hradu Vratislavom Mynářom Čínu, nerešpektuje odporúčanú 14-dňovú karanténu. Podľa pondelkového článku českého serveru Aktuálně navštívil v nedeľu reštauráciu v pražskej časti Letná.

Nejedlý bol v Číne spolu s kancelárom Mynářom a šéfom futbalového klubu Slavia Jaroslavom Tvrdíkom. Po návrate do vlasti všetci traja podstúpili testy na koronavírus, ktoré mali negatívny výsledok, uviedol hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček, citovaný portálom Novinky.cz.

Podľa serveru Aktuálně Nejedlý nedodržal dobrovoľnú karanténu a išiel v nedeľu popoludní do reštaurácie, kde ho spoznali hostia. Nemenovaná osoba ho aj odfotografovala. Poradca prezidenta Zemana v reakcii uviedol, že si návštevu takého podniku nepamätá. "Neviem, nepamätám sa na to, že by som v takom podniku bol," citoval Nejedlého server. Hrad sa odmietol k záležitosti vyjadriť.

Lekári odporúčajú ľuďom po návrate z najviac postihnutých oblastí, ktorými sú teraz Čína, Južná Kórea aj sever Talianska, sledovať svoj zdravotný stav a zdržiavať sa dva týždne v domácej karanténe. V prípade ťažkostí sa majú telefonicky skontaktovať s lekárom.

Česko má troch pacientov nakazených koronavírusom, sú hospitalizovaní v pražskej Nemocnici na Bulovke a darí sa im dobre, sú bez teplôt, uviedol v pondelok popoludní český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Do Číny v nedeľu odletel špeciál s humanitárnou pomocou, ktorý v pondelok pristál v Pekingu. Stroj doviezol okrem iného vyše 780 000 párov rukavíc, 43 000 rúšok a respirátorov či 6 800 ochranných odevov, pripomenuli Novinky.cz.