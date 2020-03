Šikovné ruky dôchodcu Jána: V záhrade mám betlehem na diaľkový ovládač

Spod rúk zručného majstra vychádzajú hotové skvosty. Ján Uko (72) z Trenčianskych Bohuslavíc (okr. Nové Mesto nad Váhom) má vo svojej záhrade skvosty, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani profíci.

Ukrýva tam nielen vlastnoručne vyrobený orloj, ale aj pohyblivý betlehem, ktorý sa dá pohodlne obsluhovať aj z diaľky. V rámci majstrovania však nezabudol ani na najmenších.

Dôchodca Ján (72) nemusí za orlojom cestovať až k našim západným susedom do Prahy. Má ho totiž priamo pod nosom – doma v záhrade. Funguje už od roku 2005. „Robil som to asi tri roky, lebo to som ešte chodil do roboty,“ opisuje začiatky zručný majster. Všetok materiál, čo použil na výstavbu takmer štvormetrového unikátneho stroja, našiel vo svojej dielni a veľa recykloval.

Ovečky v pohybe

O približne desať rokov neskôr sa pustil do ďalšieho diela. K orloju doplnil veľký betlehem, ktorý stojí hneď vedľa. „Robil som to asi rok, začína to kulisou, kde je kováč s koníkom, v pozadí je kostol a hrady. Všetko som robil sám, vyrezával som aj postavičky,“ opisuje mravčiu robotu. Náročnú „piplačku“ sa však rozhodol trošku zmechanizovať a tak megaprojekt so 40 postavičkami funguje na diaľkový ovládač. Hýbu sa, napríklad kováč či ovečky. Najnovší kúsok poteší najmenších. Zo starého nábytku vyrobil trojposchodový príbeh o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. „Chodia sem aj deti zo škôlky, políhajú si kade-tade po záhrade, k tomu je aj nahrávka, počúvajú a oddychujú,“ uzavrel Ján s tým, že čoskoro sa dočkáme ďalšieho prekvapenia.

Výška: 1,5 metra

Šírka: 1,5 metra

Dĺžka výroby: 1 rok

Rok dokončenia: 2015

Počet postavičiek: cca 40

