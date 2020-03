Starý otec dievčaťa, ktoré bojuje o život na ARO: Nikolku našli podchladenú, s roztrhanými šatami

Záhada, ktorá stále nemá vysvetlenie. V sobotu podvečer našli neďaleko Jánoviec (okr. Bardejov) ťažko zranenú školáčku Nikolu (13).

Podľa slov starého otca mala šaty roztrhané na franforce. Nikto nevie, čo sa jej stalo. Špekuluje sa o tom, že ju mohli napadnúť túlavé psy, diviak alebo vlk. Dievča je hospitalizované na ARO v umelom spánku. Prípadom sa zaoberá polícia. Nikola išla na prechádzku so sučkou Nelou v sobotu popoludní. Keď sa ani po štyroch-piatich hodinách nevrátila domov, príbuzní začali mať o ňu strach.

„Volali jej kamarátkam, medzi nimi aj mne. Vedeli sme, že chodievala na prechádzky k lesu. Tam ju aj našli, ale čo sa jej stalo, to neviem,“ povedala Nikolina kamarátka z dediny. Nový Čas sa stretol s jej zdrveným starým otcom Andrejom (73). „Keď ju našli, boli jej šaty roztrhané a pohádzané vôkol nej. Na pohľad nemala žiadne ťažké zranenia, len na jednej časti tela mala vytrhnuté svalstvo a na chrbte škrabance. Mala aj vytrhnuté chumáče vlasov. Nevieme si to vysvetliť,“ zamýšľa sa starký, ktorý pripúšťa rôzne verzie toho, čo sa mohlo stať.

„Mohol to byť vlk aj túlavé psy. To, že by ju napadla naša Nela, neprichádza do úvahy, poznajú sa odmalička. Existuje aj možnosť, že vnučka odpadla, lebo trpí epilepsiou a vtedy ju mohol napadnúť vlk. Je známe, že keď sa niekto nehýbe, tak môže prísť k nemu. Možné je však aj to, že zranenia vznikli, keď ju náš psík chcel prebrať. Keď ju našli, bola podchladená. Otec aj mama jej vždy hovorili, aby nikam nechodievala sama a teraz sa stalo toto,“ plače Nikolin dedko.

Ťažko zranená školáčka je v opatere lekárov. „Pacientka je hospitalizovaná na oddelení ARO v umelom spánku,“ uviedol medicínsky riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Igor Jenčo. Podľa Jána Viskupa, šéfa Okresnej poľovníckej komory v Bardejove, je možnosť, že dievča napadol vlk tak 50:50. „Pravdepodobnejšie sa mi zdá, že na ňu mohla zaútočiť diviačica, ktorá chránila mladé,“ povedal Viskup. Prípadom sa zaoberá polícia.