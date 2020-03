Nevesta Gabika z markizáckej šou Svadba na prvý pohľad: Pravda o mojom tehotenstve!

Ich láske odzvonilo! Gabika (30) a Stano (35) z markizáckej šou Svadba na prvý pohľad boli želiezkom v ohni nielen pre televíznych divákov, ale aj pre samotných odborníkov, ktorí ich spojili.

Práve táto dvojica totiž pôsobila ako harmonický pár, ktorý by mohol spolu zostať aj po skončení nakrúcania. Tak sa však nestalo. Televízni manželia išli od seba a každý žije vlastný život. Ako sa však Novému Času podarilo zistiť, srdce sympatickej veterinárky Gabiky patrí novému mužovi. Čo o ňom a o svojom údajnom tehotenstve prezradila brunetka?!

V poslednej časti Svadba na prvý pohľad mala dvojica dojemný koniec. Hoci Gabika nečakala, že jej Stano navrhne pokračovanie „manželstva“, nakoniec sa potešila. „Nečakala som to od teba, ale môžeme to skúsiť. Ako hovoríš, nemáme čo stratiť,“ povedala Gabika Stanovi pri poslednom verdikte pred odborníkmi. Všetci diváci tak horlivo čakali, ako sa bude ďalej ich vzťah vyvíjať. Práve oni totiž pôsobili ako šťastný pár, ktorý nemal takmer žiadne hádky. Jediným malým problémom boli zvláštne veci a rituáliky, ktoré Stano robil.

Pred kamerami totiž pil vodu z varených zemiakov, priznal, že niekedy spí na cintorínoch a používal feromóny, aby sa do neho brunetka zamilovala.

Ani tie však nakoniec nepomohli a manželia si povedali zbohom. „Určite tam boli nejaké vzájomné sympatie, ale nemyslím si, že tam bola obojstranná láska. Ani z jednej ani z druhej strany. Naozaj iba to kamarátstvo. Nikdy to nebolo, že by sme si teraz povedali, tak pre toto nebudeme pokračovať. Viac-menej sa to skončilo a každému plynul život nejako inak,“ vysvetlila Novému Času Gabika, ktorá na otázku, či dala Stanovi kopačky, odpovedala jasne: „Určite nie.“