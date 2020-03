Najvzdialenejšia pošta na svete: Nechcete prácu na konci sveta?

Práca snov? V najsevernejšej časti Antarktídy, na ostrove Goudier, leží najjužnejšia pošta na svete.

Okrem pošty tam nájdete aj obchod so suvenírmi a momentálne hľadajú zamestnancov na sezónu 2020/2021. No tu si po práci na pivko len tak ľahko nezájdete – najbližšia krčma je vzdialená 1 300 km!

Port Lockory na ostrove Gou­dier je bývalá britská výskumná stanica. V súčasnosti je každoročne obývaná tímom 4 dobrodruhov, ktorí si chcú vyskúšať prácu na „konci sveta“. Ich úlohou je prevádzkovať poštu, predávať suveníry a dohliadať na kolóniu tučniaka bieloškvrnového, ktorý obýva ostrov.

Priemerná teplota je -10 °C a niekedy je viacero dní bez vody. Pýtate sa, kto by chcel takúto prácu? Napríklad Laura MacNeil (40), knihovníčka z Edinburghu. Pre denník The Sun priznala, že to nebolo ľahké. „Nemali sme elektrinu ani tečúcu vodu. Niekedy sme boli bez sprchy aj 6 dní,“ vyjadrila sa Laura.

Dostať sa na miesto nie je ľahké. Najprv musíte letieť 24 hodín do mesta Ushuaia, najjužnejšieho mesta v Argentíne. Odtiaľ je to loďou do Port Lock­roy takmer 1 300 km, a cesta trvá 4 dni. A presne toľko vás delí od civilizácie, či od najbližšej krčmy s čapovanými pivkom. Napriek tomu sa každý rok nájdu nadšenci, ktorí tam pracujú.

Laurina náplň práce