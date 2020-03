Martina Sabbatini s manželom sa sťahujú do luxusu: Nová vila za takmer milión eur!

Chystá sa veľké sťahovanie! Martina Sabbatini (40) je v našich končinách známa ako jedna z matiek detí politika Borisa Kollára (54).

V Amerike je však predovšetkým manželkou úspešného golfistu Roryho Sabbatiniho (43). Prominentná rodinka bude na slnečnej Floride meniť adresu. Vybaľovať si kufre budú v luxusnej vile, ktorá podľa informácií Nového Času stojí viac než 924 000 eur!

Martina Sabbatini, ktorá má s politikom Borisom Kollárom syna Šimona Heliodora, žije už niekoľko rokov na Floride a je vydatá za golfistu Roryho Sabbatiniho, ktorý vo svete úspešne reprezentuje Slovensko. Rodinka sa pred štyrmi rokmi nasťahovala do domu v golfovom rezorte v Palm Beach Gardens, ktorého orientačná cena bola vtedy približne 417 500 eur. Sabbatiniovci však idú do lepšieho.

Budú sa totiž sťahovať do rezortu Broken Sound v Boca Raton, ktorý patrí k najbohatším oblastiam južnej Floridy a nachádza sa aj bližšie k Miami. Podľa informácií Nového Času sa cena nehnuteľnosti, ktorú kúpili, pohybuje vo výške približne milión dolárov, čo je v prepočte viac ako 924 000 eur.

Kompletná prerábka

Na pozemku, ktorý má okolo 12 až 13 árov, stojí 5-izbová vila a patrí k nej aj hosťovský dom. „Kúpili sme dom, ktorý sme úplne vyčistili ,až na kosť‘. To znamená, že zostali v podstate len murované základy. Prerábame kompletne všetko, od fasády,“ povedala Novému Času Martina Sabbatini s tým, že všetko sa postupne zariaďuje. Pri dome, stráženom devätnástimi kamerami, bude aj golfové mini ihrisko a pri bazéne bar so stoličkami. Rozľahlá vila už dostáva prvé kontúry a prebieha v nej čulý stavebný ruch. Priestor však ešte zďaleka nie je zrelý na to, aby si v ňom začali vybaľovať veci.

„Zatiaľ sa ešte nesťahujeme, bývame v podnájme. Dúfame, že všetky práce budú hotové koncom marca alebo začiatkom apríla,“ upresnila Martina, ktorá nebude mať núdzu o prominentných susedov. „Nevyhľadávame lokality, kde sú známi ľudia, máme radi svoje súkromie a pokoj. Ale kedysi v tomto rezorte bývala argentínska tenistka Gabriela Sabatini. A vo vedľajšom dome žije golfista a hviezda na PGA tour Champions Bernhart Langhert,“ dodala s úsmevom Sabbatini.