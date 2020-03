Réway mal v Tipsport lige plné ruky práce: Bitka a gól po dvoch rokoch

Ďalší pokus reštartovať svoju hokejovú kariéru! Niekdajší veľký talent slovenského hokeja Martin Réway (25) sa pred blížiacim sa play off upísal tipsportligovému Popradu.

Po neúspešnom angažmá v Kladne a slovenský útočník dohodol s "Kamzíkmi". "Prostredníctvom svojho agenta Martin prejavil záujem prísť k nám a dohodli sme sa na jeho pôsobení v HK Poprad,” povedal vtedy po podpise zmluvy riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi, cituje ho portál hkpoprad.sk.

Podpisom ďalšieho korčuliara potvrdilo vedenie vysoké ambície v tejto sezóne. Réwayova pozícia v tíme bude záležať na výkonoch. "Veríme, že pomôže schopnosťami, ktoré má. Samozrejme, bude záležať na jeho výkonnosti, aby zapadol do nášho tímu. Máme veľa šikovných hráčov a potrebujeme mať najmä širší káder,” doplnil Jurinyi.

Pred príchodom do Popradu svietila v Réwayovej gólovej bilancii dvojročná prádznota.V nedeľňajšom zápase proti Banskej Bystrici sa však šikovný útočník konečne dočkal a strelil svoj prvý gól.Okrem toho sa drobný Réway pustil aj do bitky s s Gilbertom Gaborom. Nerovný súboj nemal Martin šancu vyhrať, no snaha sa cení.