Libor Hudáček zažíva najlepšiu sezónu: Trhá jeden rekord za druhým!

Zažíva najlepšiu sezónu v kariére! Útočník Liberca Libor Hudáček (29) boduje takmer v každom zápase a aj preto je tretím najproduktívnejším hráčom celej českej ligy.

V posledných dňoch dokonca pokoril dva dlhoročné rekordy a ďalší má na dosah. Aj vďaka nemu je Liberec lídrom súťaže a topfavoritom na zisk majstrovského titulu!

Nielen slovenský útočník Libor Hudáček, ale aj Liberec prežíva zatiaľ sezónu ako z rozprávky. Klub je dve kolá pred koncom základnej časti s 99 bodmi suverénnym lídrom českej ligy. Náš hokejista je navyše tretím najproduktívnejším hráčom súťaže, keď v 60 dueloch strelil 31 gólov a na 29 prihral, čím trhá jeden rekord za druhým.

Nedávno prekonal legionársky rekord u našich susedov v samostatnej ére, ktorý doposiaľ s 57 bodmi držal zo sezóny 2000/01 v drese Znojma jeho krajan Marek Uram.

„Najskôr sa mi podarilo v klube pokoriť rekord ďalšieho krajana Martina Barteka v počte strelených gólov za Liberec. On ich dosiahol 28, ja ich mám momentálne na konte 31. Následne som sa od spoluhráčov dozvedel, že atakujem aj dlhoročný ligový rekord Mareka Urama, ktorý som už tiež zlepšil. Samozrejme, spoluhráči mi to už začínajú spočítavať, takže zase nejakou sumou prispejem do klubovej kasy. Doposiaľ som zacvakal 2-tisíc eur,“ povedal s úsmevom pre Nový Čas Hudáček, ktorý môže pokoriť ešte jeden klubový rekord. Ten drží Petr Nedvěd, keď v ročníku 2011/12 dosiahol v drese Liberca 61 bodov a Libor ich dve kolá pred koncom základnej časti má na konte už 60! „Bolo by to pekné, ale dôležité je to, že sa darí celému klubu. Hráme naozaj dobre, ale rozhodujúca časť súťaže – play-off, nás iba čaká.“

Vďaka výbornej sezóne je veľmi reálne, že Hudáček zmení súťaž, keďže mu v Liberci končí kontrakt. Plánujem návrat do KHL? „Verím, že nejaká ponuka príde, ale agent mi hovoril, že z českej ligy veľa hráčov do KHL neodchádza. Nebude to také ľahké, uvidíme po sezóne. Teraz sa sústredím na Liberec a túžim s tímom získať titul. Vlani sme vo finále prehrali s Třincom, teraz by som rád oslavoval,“ vyjadril svoje ambície Libor, ktorý po sezóne myslí aj na národný dres a účasť na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. „Rád by som sa zapojil do záverečnej prípravy, ale ako vravím, najlepšie ako český šampión,“ dodal.

Čo už Hudáček pokoril

Legionársky rekord ligy

od sezóny 2000/01 ho držal Slovák Marek Uram s 57 bodmi

- Hudáček už má 60 bodov na konte

Klubový rekord v počet gólov:

od sezóny 2013/14 ho držal Slovák Martin Bartek s 28 gólmi

Hudáček už strelil 31 gólov

Čo ešte može Hudáček pokoriť

Klubový rekord Liberca v počte bodov

od sezóny 2011/12 ho drží Čech Petr Nedvěd so 61 bodmi

Hudáček ich má zatiaľ na konte 60.