Desivá nehoda mladej Poľky na MS v dráhovej cyklistike: Kolesom po tvári!

Video z tohto momentu je naozaj len pre silné povahy! Mladá poľská cyklistka Daria Pikulik (23) sa druhý raz narodila!

Na svetovom šampionáte v dráhovej cyklistike v Berlíne v disciplíne omnium jej totiž prešla čínska súperka kolesom cez tvár.

Napriek desivej nehode získala talentovaná športovkyňa nakoniec bronzovú medailu. Súťaž žien v omniu bola poznačená mnohými pádmi, no tento bol bezpochyby najdesivejší.

„Preteky boli od začiatku veľmi agresívne. Preto bolo veľa nehôd... Mňa zablokovala ruská súperka, Dánke som sa ešte vyhla, ale nemala som kam utiecť a skončilo to ako to skončilo. Trochu mal bolí lícna kosť a krvácala mi pera,“ opísala nehodu Daria, ktorá si viac ako bronz cení miestenku na olympiádu do Tokia.