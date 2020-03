Slovák opísal, ako bojujú s koronavírusom vo Vietname: Ak kýchate, do taxíka si nesadnete!

Marián sa vybral do Vietnamu v tom najhoršom čase. Práve, keď vo svete zúri koronavírus a ľudia sú z neho v poriadnej panike.

Slovák Marián sa momentálne nachádza vo Vietname, kde trávi svoju dovolenku. Koronavírus síce straší celú planétu, chuť cestovať však ľuďom nevzal. Mnohé krajiny sú už proti šíreniu koronavírusu celkom dobre vybavené.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Marián nám opísal, ako to funguje na ďalekom východe. ,,Pri vstupe do múzea vojny v Ho Či Minovom Meste nám merali telesnú teplotu. Takéto opatrenie vykonávajú aj pri vstupe do niektorých hotelov," píše cestovateľ a dopĺňa, ,,niektoré pamiatky zase môžete navštíviť len s rúškom na tvári."

Podrobné kontroly prebiehajú aj na letisku, kde merajú teplotu termokamerami a takisto tam zriadili zdravotné stanovištia. Ako turista vám však Marián vo Vietname neradí kýchnuť si alebo zakašľať ani v taxíku. "Pri objednávaní taxíka cez aplikáciu nás upozornili, že ak kýchame, alebo máme zdravotné problémy, tak máme radšej zrušiť objednávku," šokuje Marián.