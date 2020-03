Z tejto holandskej cyklistky sú muži namäkko: Sexi Puck žiari v pelotóne!

Už má pomaly milión nasledovníkov na sociálnych sieťach, ale spokojná nie je. Holandská profesionálna cestná cyklistka Puck Moonen (23) totiž túži potom, aby ju preslávil nielen jej fascinujúci výzor.

Jej meno je totiž známe zásluhou plejády sexi fotiek z pelotónu, kde si ju musí všimnúť každý pozorný objektív.

"Verím, že výsledky prídu čoskoro. Nechcela by som, aby sa moje meno spomínalo len medzi sladkými športovými kráskami,“ vyhlásila odhodlane rodáčka z holandského mestečka Liempde, ktorá dva roky pôsobila v ženskom profitíme Lotto-Soudal a momentálne sa upísala tímu Chevalmeire Cycling Team, v ktorého farbách by chcela preraziť. No jej najväčším snom je presadiť sa v drese Holandska na vrcholných podujatiach. Napríklad na olympiáde v Tokiu.