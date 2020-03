Ďalšie známe európske a americké aerolínie rušia lety: Dokedy potrvajú obmedzenia?

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa pozastavuje pre koronavírus lety do Číny na najbližších osem týždňov a lety do Iránu do konca apríla.

Uviedla to v pondelok spoločnosť, pričom dodala, že upravuje aj kapacitu, čo sa týka talianskeho trhu. Aerolínie informovali, že lety do Číny nebudú prevádzkovať do 24. apríla a lety do Teheránu do 30. apríla. Skupina, pod ktorú patria aj aerolínie Swiss či Austrian Airlines, obmedzí lety aj do severného Talianska.

Podľa Lufthansy spoločnosť Austrian Airlines zredukuje lety do Talianska v marci a apríli o 40 %. Brussels Airlines zasa znížia počty letov do Ríma, Milána, Benátok a Bologne do 14. marca o 30 %.

Aj Swiss Airlines pravdepodobne do konca apríla zredukujú niektoré linky do určitých oblastí Talianska, zatiaľ čo nízkonákladové aerolínie Eurowings patriace pod Lufthansu redukujú prepravnú kapacitu do niektorých talianskych destinácií do 8. marca.

Lufthansa už minulý týždeň informovala, že v dôsledku šírenia nového typu koronavírusu zredukuje v najbližšom období počty letov. Zároveň dodala, že skúma aj možnosti skrátenia pracovného času v niektorých oblastiach.

Americké letecké spoločnosti Delta a American Airlines pozastavia všetky lety z USA do talianskeho Milána. Dôvodom je rozširovanie koronavírusu na severe Apeninského polostrova. Obe spoločnosti to oznámili cez víkend.

Delta informovala v nedeľu (1. 3.), že zastavuje lety medzi USA a talianskym finančným centrom Miláno až do začiatku mája. Posledný let do Milána sa uskutoční v pondelok, zatiaľ čo posledný spiatočný let do USA bude v utorok (3. 3.), uviedla spoločnosť.

Medzitým American Airlines v sobotu (29. 2.) vyhlásili, že prerušia lety z New Yorku a Miami do Milána do 24. apríla, pričom svoje rozhodnutie odôvodnili poklesom dopytu. Posledné lietadlo American Airlines sa vrátilo z Milána v nedeľu.

Americká vláda zároveň zvýšila tzv. cestovnú výstrahu pre regióny Lombardsko a Benátsko v Taliansku na "úroveň 4", čo znamená "necestovať". Dôvodom je šírenie vírusu v regióne, pre ktoré tamojšie úrady zaviedli v 11 mestách a okolitých dedinách karanténu.