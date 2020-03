Slovák stavil na volebný úspech jednej strany: Rozprávková výhra

Úspech hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v sobotňajších parlamentných voľbách priniesol stávkarovi výhru 21 000 eur.

Ako ďalej agentúru SITA informoval hlavný bookmaker spoločnosti Niké Richard Slušný, dotyčný ešte niekoľko týždňov pred voľbami veril hnutiu Igora Matoviča, že získa viac ako 6,5 percent hlasov. „Na túto možnosť neváhal vložiť 15 000 eur. Pri kurze 1,4 tak zarobil 21 000 eur,“ povedal Slušný. Iný tipér podľa neho mesiac pred voľbami, kedy OĽaNO bolo v prieskumoch v úzadí, očakával ich triumf a to ešte s kurzom 22. „Pri vklade 200 eur mu tak na jeho konto pribudlo 4 400 eur," uviedol Slušný.

Tipéri si v rámci stávok na voľby mohli podľa Slušného staviť aj na to, kto získa najviac preferenčných hlasov. Aj v tomto smere slávili úspech tí, ktorí volili lídra OĽaNO Igora Matoviča. „Ešte v polovici februára si ho na tiket vybral jeden z klientov. Kurz na jeho úspech bol 6,5. Vložených 1 000 eur tak premenil na výhru 6 500 eur,“ povedal Slušný s tým, že stávkari zarobili aj na úspechu Sme rodina. „Prijali sme tiket, v ktorom jeden z klientov tipoval Kollárovcov do tretieho miesta. Vložených 300 eur mu tak pri kurze 25 prinieslo skvelých 7 500 eur,“ prezradil Slušný. Ďalší stávkar tipoval náskok víťaznej strany pred v poradí druhou o 5 a viac percent. Vložených 1 000 eur pri kurze štyri premenil na výhru 4 000 eur.

Slušný doplnil, že stávkari si na voľby mohli staviť aj počas samotného volebného dňa. „Rekordérom je tipujúci, ktorý predvídal menej ako štyri percentá pre stranu Vlasť. Pri vklade 6 500 eur tak zarobil 13 650 eur," dodal Slušný.

Podľa vedúceho bookmakerov spoločnosti Tipsport Pavla Boška voľby v oblasti stávok priniesli hneď niekoľko prekvapivých výsledkov. „Až v štyroch z piatich najtipovanejších príležitostí sa tentoraz tipéri nečakane pomýlili. Mysleli si napríklad, že Smer-SD vyhrá voľby, predpovedali tiež vstup strany Vlasť do parlamentu, alebo umiestnenie ĽSNS v najlepšej dvojke či trojke," povedal. Na možnosť, že Smer-SD vyhrá voľby prijala spoločnosť stávky v hodnote 211-tisíc eur. Najvyššia konkrétna stávka v hodnote 10 000 eur bola pritom na to, že hnutie OĽaNO sa vo voľbách neumiestni do tretieho miesta.

Voľby podľa Boška ukázali, že prieskumy verejnej mienky aj exit polly sa môžu občas mýliť. „Treba zdôrazniť, že bookmakeri, aj napriek vysokým náberom na úspech strany Vlasť držali vyšší kurz, nakoľko boli presvedčení, že Harabinovci nebudú úspešní," doplnil. Boško dodal, že najvyššiu čistú výhru v súvislosti s triumfom OĽaNO predstavuje stávka v hodnote 100 eur v kurze 36:1, čo predstavuje výhru 3 600 eur.