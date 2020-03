Pánik pretrhol gólové suchoty, Stalocka prekvapil strelou švihom

Richard Pánik sa predviedol gólom v nedeľňajšom zápase NHL, v ktorom jeho Washington vyhral na ľade Minnesoty 4:3.

Pánik prerušil sériu 13 zápasov bez streleného gólu, naposledy predtým skóroval 31. januára 2020. Celkovo sa v nedeľu hralo šesť zápasov, ale ďalší slovenskí hokejisti už do hry nezasiahli.

V polovici prvej tretiny si Pánik došiel po puk do útočného pásma a polovysokou strelou švihom nedal šancu Alexovi Stalockovi v bránke Minnesoty. Bol to ôsmy Pánikov gól v sezóne a Capitals sa vtedy ujali vedenia nad Wild 2:1. Krátko na to pridal druhý gól v zápase kapitán hostí Alexander Ovečkin. Ruský "snajper" sa dostal na 45 gólov a v poradí najlepších strelcov dostihol Austona Matthewsa na druhom mieste. Lídrom súťaže zostáva Čech David Pastrňák so 47 gólmi.

Pánik celkovo odohral iba 8:29 min a okrem gólu si pripísal aj 2 trestné minúty. Slovenský krídelník pendloval medzi tretím a štvrtým útokom Washingtonu. Rus Iľja Kovaľčuk si pripísal prvú asistenciu v drese Capitals, istý čas sa objavil na ľade čisto ruský útok v zložení Ovečkin - Kuznecov - Kovaľčuk. Celkovo títo traja nazbierali 6 bodov a Washington je po 40. víťazstve v sezóne stále tretí vo Východnej konferencii NHL a líder Metropolitnej divízie.

"Páčila sa mi fyzická hra a súťaživosť, ktoré sme predviedli. Blokovali sme strely, aj brankár Braden Holtby bol solídny. Stále sa máme čo zlepšovať, ale toto nastavenie si treba udržať," skonštatoval tréner Washingtonu Todd Reirden na webe NHL. "Odviedli sme dobrú robotu. Vzájomne sme sa podporovali a všetci piati sa vracali dozadu. To nám dnes prinieslo úspech," uviedol Jevgenij Kuznecov.

Výsledky:

Minnesota - Washington 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

Richard Pánik (Washington) odohral 8:29 min, 1 gól, 1 strela na bránku, 2 trestné minúty.

New York Rangers - Philadelphia 3:5 (0:3, 1:2, 2:0)

Florida - Calgary 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Columbus - Vancouver 5:3 (1:2, 0:1, 4:0)

Anaheim - New Jersey 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Los Angeles - Vegas 1:4 (0:2, 1:2) po II. tretine