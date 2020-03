Budúci premiér Matovič vyrazil za potenciálnymi partnermi: Tajné rokovanie u Sulíka doma!

Začali s rokovaniami. Šéf OĽaNO Igor Matovič (46) už krátko po voľbách oznámil, že novú vládu chce poskladať čo najrýchlejšie.

Už v nedeľu tak po minime spánku a televíznych diskusiách začal obiehať možných koaličných partnerov. Nový Čas ho zachytil pri návšteve Richarda Sulíka (52) z SaS v jeho dome na Kolibe. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Matovič tvrdí, že chce koalíciu zložení zo štyroch strán - Sme rodina, SaS a Za ľudí. Ešte v nedeľu stihol zájsť ako za prvým práve za Sulíkom. Po diskusii v RTVS a ČT24 sa priamo z parlamentu vybral na bratislavskú Kolibu, kde býva šéf SaS. Matovič si vykračoval po ulici akoby nešlo ani o ašpirujúceho premiéra. Vyložila ho tam dodávka. Sulík býva v tomto komplexe už roky a s Matovičom dlhodobo dobre vychádzajú, takže nie je prekvapivé, že rokovania začal práve s ním. Podľa našich informácii trvala diskusia približne hodinu len medzi štyrmi očami. Podobne chce Matovič postupovať aj s Andrejom Kiskom a Borisom Kollárom, ktorého má na programe dnes ráno.

Nie je jasné, čo bolo výsledkom spoločného rokovania so Sulíkom, no neskôr už Matovič zamieril do Trnavy, kde býva. V televíznych diskusiách predseda OĽaNo hovoril, že v nedeľu stihne dve schôdzky. Samotný Sulík tiež hovorí, že dohadovanie na podobe budúcej koalície by malo byť promptné. „Chápe to aj Matovič. Pozval ma aj na stretnutie. Ide tak spraviť aj s ostatnými potenciálnymi partnermi. Toto musí ísť rýchlo. Nemáme na čo čakať,“ skonštatoval. Kollár potvrdil, že majú v pláne schôdzku v pondelok ráno.