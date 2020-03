Matovič láka strany do spoločného chomúta: Vzniknúť môžu až 4 koalície

Čakajú ich krušné chvíle ! Strana OĽaNO ako víťaz volieb dostane ako prvá mandát zostaviť vládu.

Do spoločného chomúta bude Igor Matovič lákať strany, ktoré uplynulé 4 roky pôsobili v opozicií alebo mimo parlamentu. S politológom Martinom Kollárikom sme rozobrali, aké možné scenáre povolebnej spolupráce sa črtajú.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

1. Pohodlná ústavná väčšina

OĽaNO - Sme rodina - SaS - Za ľudí - 95 mandátov

S vysokou pravdepodobnosťou nová vládna koalícia. Igor Matovič sa viackrát vyjadril, že na presadzovanie dôležitých zmien je potrebná ústavná väčšina a že sa o ňu bude snažiť. Voči Sme rodina sa nevyhraňoval vo väčšej miere ako k ostatným potenciálnym koaličným partnerom. Pokiaľ nedôjde k nejakým veľkým konfliktom medzi lídrami strán, či trvaniu na neprimeraných nárokoch, bude nám vládnuť koalícia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí.

2. Krehká väčšina by bola riskantná

OĽaNO - SaS - Za ľudí - 78 mandátov

Takáto koalícia by si vytvorila silného oponenta v parlamente, ktorý by nebol poškvrnený predchádzajúcim vládnutím a ani extrémizmom. Potenciálne by tak rástol do ďalších volieb práve na úkor koaličných strán, čo by mohol byť problém nielen pre SaS a Za ľudí, ale dokonca aj pre prvé OĽaNO, pri ktorom určite nemôžeme hovoriť o dlhodobo loajálnych voličoch. Druhým dôvodom, prečo takáto koalícia podľa môjho názoru nevznikne, je fakt, že hnutie OĽaNO doposiaľ nedokázalo vydržať celé volebné obdobie v pôvodnej zostave, krehká väčšina tvorená 78 poslancami by tak bola veľmi riskantná.

OĽaNO - Sme rodina - SaS - 83 mandátov

Aj keď túto možnosť považujem taktiež za nepravdepodobnú, vylúčiť sa nedá hlavne pre osobné trenice medzi predstaviteľmi strán. Z predvolebných debát sa dalo vyčítať, že lídri OĽaNO a Za ľudí sa nemajú práve v láske, pričom jedným z dôvodov je samozrejme aj prestup Veroniky Remišovej ku kiskovcom. Na druhej strane, myslím si, že budúci premiér nebude chcieť mrhať odbornými kapacitami, ktoré sa nachádzajú v strane Za ľudí, a to obzvlášť po výpadku PS-Spolu z potenciálnej koalície.

4. Najmenej pravdepodobné

OĽaNO - Sme rodina - Za ľudí - 82 mandátov

Najnepravdepodobnejšia možnosť. Strana SaS je snáď jediná strana, voči ktorej sa Igor Matovič v posledných mesiacoch nijako nevyhraňoval. Aj pri kultúrno-etických otázkach väčšinou kritizoval postoje PS/Spolu, nezachytil som však žiadnu kritiku na SaS, a to napriek tomu, že ich postoje sú rovnako liberálne.