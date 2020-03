Pobije sa Peter Pellegrini o predsednícku stoličku? Štyri dôvody poklesu Smeru

Chystá sa obnova Smeru?! Výsledky parlamentných volieb ukazujú, že doteraz najsilnejšia vládna strana slabne. V posledných voľbách získala viac ako 28 %, tentoraz si Smer vybralo už len 18 % voličov.

Aj jeho členovia však v predvolebných diskusiách spomínali, že za úspech budú považovať aj číslo nad 17 %. Zaujímavé je, že doterajšiu jednotku Roberta Fica (55) odsunul na druhé miesto Peter Pellegrini (44), ktorý získal o 170-tisíc preferenčných hlasov viac ako stranícky šéf. Pellegrini v prvých reakciách stihol Ficovi poslať drsný odkaz. Pellegrini tvrdí, že Smer má na viac ako výsledok, ktorý tentoraz získali, no teší ho, že dostali viac hlasov, ako im dávali prieskumy. Zmierený je s tým, že odchádzajú do opozície.

„Rozhodnutie volebného lídra bolo správne,“ povedal. Pellegrini skonštatoval, že sa bude uchádzať o post podpredsedu Národnej rady, keďže to je najsilnejší post, ktorý môže opozičná strana získať. Pellegrini hovorí, že otázka výmeny lídra Smeru zatiaľ na stole nie je, no podľa neho musí pokračovať zmena vnútri strany, ak chcú byť úspešní. Myslí si tiež, že by na sneme malo ponúknuť svoje funkcie celé vedenie. Sám však pripúšťa, že sa o stoličku predsedu bude uchádzať.

„Ak bude dôvera členskej základne, dôvera ľudí a príde taká situácia v Smere-SD, že sa bude diskutovať o možnej výmene a takýto súboj alebo nominácia nastane, tak určite nepoviem nie. Ja chuť mám, ale určite sa nepatrí dnes odkazovať predsedovi, ktorý založil našu stranu, že už dnes mu idem po krku a idem ho vyhodiť zo stoličky,“ povedal Pellegrini v Markíze. Na otázku, či by bol ochotný kandidovať aj za predsedu, keď mu to nedovolí Fico, odpovedal jasne:

„Som dospelý chlapec a budem sa snažiť urobiť to, čo bude najlepšie.“ Fico na tlačovke priznal porážku: „Traja sme prehrali, jeden vyhral. Prehrali ste vy (médiá), tretí sektor a Smer.“ Predseda Smeru na tlačovke povedal, že neuvažuje nad odchodom z funkcie. K tomu, že ho Pellegrini prekrúžkoval, skonštatoval: „Ja som nebol v kampani, prepáčte.“ Na tlačovke dosluhujúci premiér už taký ostrý nebol a rozprávať nechal iba svojho predsedu so slovami, že už nemá čo povedať.