Najvyššia volebná účasť od roku 2006: K volebným urnám prišlo 65,8 % voličov

Takmer 66 percent! To je podiel voličov, ktorí sa zúčastnili na sobotňajších parlamentných voľbách.

Na jednej strane je to viac oproti predchádzajúcim štyrom voľbám do Národnej rady, na druhej strane to znamená, že 1,5 milióna ľudí plebiscit o osude krajiny ignoruje. Čo všetko viedlo k takémuto výsledku? Rady pred volebnými miestnosťami, dodatočné hlasovacie lístky - volebné komisie v mnohých slovenských mestách a obciach museli už od skorého rána reagovať na veľký záujem voličov.

Svoje hlasovacie právo využilo 65,8 percenta voličov. To je najviac od roku 2006. A to ešte nie je všetko. Keď sa pozrieme na počty zapísaných a zúčastnených voličov, vidíme, že komisie vydali viac obálok a hlasovacích lístkov aj oproti roku 2002, keď účasť dosiahla 70,1 percenta. Odborníci očakávali, že volebná účasť bude vysoká, no niektorí čakali, že to bude ešte viac.

„Po dlhom čase sa nám podarilo prehupnúť cez 60 %, ide o najvyššiu volebnú účasť od roku 2006,“ hovorí politológ Martin Kollárik. On predpokladal, že to bude až okolo 70 percent, obzvlášť po informáciách o preplnených volebných miestnostiach. „Z tohto pohľadu sa stranám nepodarilo naplno využiť potenciál oslovenia nevoličov, že ide o zlomové voľby, ako sme od ich predstaviteľov často počúvali.“ Z krajov najvyššiu účasť zaznamenal Bratislavský, nasledujú Žilinský a Trenčiansky kraj. Naopak, najnižšie percento zúčastnených voličov hlási Košický kraj.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Komu to pomohlo a komu nie?

Igor Matovič (OĽaNO) v závere kampane apeloval aj na nevoličov. Nikdy sa nedozvieme, koľkých z nich presvedčil, no je pravdepodobné, že vysoká volebná účasť mu pomohla. „Dovolím si tvrdiť, že o niekoľko percent sa zaslúžili v koncovke kampane a vďaka neustálemu apelu na nevoličov,“ hovorí Kollárik.

Naopak, zrejme najviac na takýto záujem voličov doplatilo KDH. Podľa politológa malo veľmi ťažkú pozíciu „v preplnenej konzervatívnej straníckej ponuke“. ĽS Naše Slovensko síce získala o 20-tisíc viac hlasov ako v roku 2016, no po prepočte na percentá mala o pár desatín menej.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský ocenil, že ľudia sa rozhodli využiť svoje volebné právo. „Oceňujem rozhodnutie využiť volebné právo, vyššia účasť je pozitívnym znakom záujmu o spoločnosť,“ povedal Zvolenský.