Kližanove plány skrížila zlomenina: Ohrozí zranenie jeho kariéru?

Prišlo to v najnevhodnejšej chvíli. Daviscupový zápas Slovensko - Česko (6. a 7. marca) v bratislavskom NTC bude definitívne bez najskúsenejšieho domáceho tenistu Martina Kližana (30).

Bývalý 24. hráč sveta si zlomil ruku a vzhľadom na čas liečenia a rekonvalescencie je reálne ohrozený aj jeho prípadný štart na Roland Garros (18. mája - 7. júna)!

Kližan (158. v ATP) za dva mesiace tejto sezóny toho veľa nenahral. Mal problémy s lýtkom, vo svale mal menšie trhliny a doslova a dopísmena išiel cez bolesť. Celkovo sa predstavil iba na štyroch podujatiach ATP Tour, pričom na Australian Open vypadol už v 1. kole kvalifikácie. Po návrate z Melbourne mal približne mesačnú pauzu, noha držala, a tak odletel do Čile, kde štartoval na turnaji v Santiagu. Vyhral dva zápasy v kvalifikácii a postúpil do hlavnej súťaže. Tam mu však stopku vystavil Argentínčan Federico Delbonis. Keď sa už zdalo, že víťaz šiestich turnajov ATP je na najlepšej ceste za návratom do TOP 100 svetového poradia, prišla jóbovka o jeho zranení.

„Kližan proti Čechom hrať nebude a nahradí ho deblista Igor Zelenay. Práve štvorhra môže byť v tomto zápase rozhodujúca,“ povedal pre Rádio Slovensko nehrajúci kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý.

Osudný pád

Podľa našich informácií si Kližko zlomil ľavú, teda svoju hernú ruku. Ako sa to stalo? „Spadol na letisku v Paríži,“ vysvetlil pre Nový Čas bez bližších podrobností Hrbatý.

A keďže kvalifikácia na antukový vrchol sezóny sa začína už o 77 dní, jeho štart v Paríži je viac než otázny. Približne k mesačnej liečbe treba pripočítať aspoň ďalšie štyri týž­dne rekonvalescencie a potom už nezostáva veľa času na kvalitnú intenzívnu prípravu a rozohratie sa. Ľavoruký tenista už vlani v septembri pripustil, že rozmýšľa nad koncom kariéry. „Uvidím, čo bude v budúcnosti. Moja výkonnosť už nie je bohvieaká,“ vyjadril sa vtedy Kližan. A to ešte stále nie je jasné, či sa rozhodne pre operáciu, alebo konzervatívnu liečbu! O výraznom páde v rebríčku ATP sa netreba ani veľmi zmieňovať. Z nejakého konca druhej stovky, resp. z prvej polovice tretej stovky svetového rebríčka sa predrať smerom nahor nie je žiadna slasť...