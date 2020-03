Prezident Capitals Dušan Pašek ml.: Cieľ je vstup do EBEL ligy, so Slovanom nebojujeme!

Plánujú zmeniť súťaž! Hokejový klub Bratislava Capitals by sa mohol od novej sezóny 2020/2021 stať účastníkom nadnárodnej EBEL ligy.

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) umožnil Capitals rokovania o vstupe do medzinárodnej súťaže, v ktorej pôsobia tímy z Rakúska, Talianska, Česka a Maďarska. Prezident klubu Dušan Pašek ml. (35) sa pre denník Nový Čas vyjadril na aktuálnu tému!

? Prečo ste sa rozhodli podať prihlášku do EBEL ligy?

- Viedlo nás k tomu to, že ide o kvalitnú medzinárodnú súťaž. Ďalším dôvodom bolo aj to, že domáca návštevnosť na naše zápasy v druhej najvyššej súťaži nie ju optimálne a myslíme si, že vstupom do zahraničnej ligy by sa divácky záujem mohol zvýšiť. V neposlednom rade by bolo pre slovenský hokej iba dobre, keby slovenskí hráči hrali v tejto nadnárodnej lige.

? Dostali ste už aj požehnanie od Slovenského hokejového zväzu?

- Áno, výkonný výbor pred pár dňami rozhodol, že môžeme rokovať s vedením EBEL ligy o vstupe do ich súťaže, ale to je iba prvý krok. Musíme splniť aj veľa administratívnych a technických podmienok, aby sme sa mohli uchádzať o licenciu v EBEL. Čas máme do 25. apríla, dovtedy musíme dať nášmu zväzu definitívnu odpoveď, kde budeme účinkovať v novom ročníku.

? Máte aj variant B, ak sa to nepodarí?

- Samozrejme, naším cieľom je vyhrať druhú najvyššiu ligu a mať v ruke aj licenciu pre Tipsport ligu.

? Keď ste vlani vytvorili tento klub, prioritným zámerom bolo vybojovať pre Bratislava Capitals účasť v Tipsport lige. Prečo teraz táto zmena?

- Projekt Bratislava Capitals vznikal vlani v marci 2019 a vtedy boli informácie také, že Slovan Bratislava ostáva aj naďalej pôsobiť v ruskej KHL. Preto sme si povedali, že pomôžeme slovenskému hokeju a urobíme v Bratislave ďalší klub, ktorý by mohol vybojovať Tipsport ligu, aby sa domáca súťaž hrala po dlhšom čase aj v hlavnom meste. Situácia sa však následne zmenila, Slovan sa vrátil do domácej ligy a my už sme nemohli projekt zrušiť.

? Vzniesla sa aj veľká kritika na vašu hlavu i nový klub, že chcete konkurovať Slovanu, zobrať mu štadión a bojovať proti nemu…

- Klub Capitals a ani ja sme nikdy nič nemali proti Slovanu. To, že sme chceli vytvoriť Slovanu konkurenciu, bolo iba zo športovej stránky, z historickej stránky sa Slovanu v žiadnom prípade nemôžeme rovnať. Vôbec proti belasým nebojujeme. Ak si to niekto myslí, tak je na veľkom omyle.

? V kuloároch sa šušká aj to, že páni Kovalovci, ktorí boli v klube, už v ňom nefigurujú. Je to pravda?

- Áno, je to pravda. Naše cesty v klube Capitals Bratislava sa po vzájomnej dohode rozišli. Niektoré naše vízie sa začali rozchádzať, ale patrí im naša veľká vďaka za to, že v začiatkoch projektu sme mohli stavať na ich dlhoročných skúsenostiach a vedomostiach o riadení hokejového klubu. Od januára 2020 je novým predsedom predstavenstva Ivo Ďurkovič, ale aktuálne sa čaká na zmenu zápisu v Obchodnom registri SR. Funkciu prezidenta zastávam naďalej ja.