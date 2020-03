Žilina si podelila body s Dunajskou Stredou, Trnava rozhodla v nadstavenom čase

Futbalisti domácej Žiliny remizovali v nedeľu v 21. kole Fortuna ligy s DAC Dunajská Streda 2:2.

MŠK Žilina - FK DAC 1904 Dunajská Streda 2:2 (0:2)

Góly: 50. a 58 Balaj - 17. a 32. Ramirez. Rozhodovali: Kráľovič – Somoláni, Hrčka, ŽK: Davis (DAC), 2797 divákov.

Žilina: Holec - Kaša, Králik, Minárik - Anang (46.Vallo), Káčer, Fazlagić, Ďuriš (90. Bičachčian), Demiri - Bala (80.Iľko), Kurminowski

Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, Kružliak, Šimić, Davis - Balić(90. Lalatović), Vida M.(56. Phillips, 82.Bednár)), Kalmár - Fábry, Ramirez, Divković



Vo vybičovanej atmosfére sa v predposlednom kole základnej časti Fortuna ligy stretol druhý tím s tretím. V úvode boli aktívnejší hostia. Vedenia sa Dunajská Streda ujala na konci 16. minúty. Po Divkovićovej prihrávke z krídla skóroval z tesnej blízkosti Ramirez. V 24. minúte fauloval pre šestnástkou Davis. Sám faulovaný Káčer sa ujal rozohrávky priameho kopu, na jeho center naskočil Králik a jeho hlavičkovému pokusu chýbali len centimetre. Tridsiataprvá minúta priniesla vzruch pred bránou hostí, Anangov center z pravej strany však Kurminowski hlavou umiestnil vysoko nad bránu. V 32. minúte už to bolo 0:2, po rýchlom protiútoku sa ocitol zoči-voči Holecovi Ramirez. Po kľučke mal pred sebou už len prázdnu bránu a z uhla nezaváhal. V ďalšej veľkej šanci sa ocitol Kalmár, z uhla vypálil na Holeca, jeho pokusu však chýbala presnosť.

Druhý polčas otvorilo striedanie a aktivita na domácich kopačkách. Po prihrávke do pokutového územia sa ešte Kurminowski nepresadil, jeho pokus však dorazil hlavou do brány Balaj. V 58. minúte sa po zlom odkope Jedličku dostali k lopte domáci, prihrávka Demiriho na Kurminowskeho do pokutového územia bola presná, jeho strelu vychytal gólman hostí, dorážku Balaja pod brvno však už nie. 2:2. V 68. minúte mohlo byť na domácich tribúnach ešte veselšie, Šimić si takmer zrazil Vallov center do vlastnej brány. V 87. minúte hrozili hostia, Davisov strieľaný center neumiestnil presne Ramirez. V 82. minúte si na Káčerov rozh výborne nabehol Králik, loptu však umiestnil vedľa brány. Napokon sa tak oba tímy rozišli po remíze 2:2.

76. Orlandič, 90.+ Sobczyk - 72. Ďubek. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Hrmo, ŽK: Gamboš, Turňa, Yusuf, Orlandič – Richtárech, Asanovič, 2266 divákov.Rusov – Turňa, Anthony, Mitrea, Krč (75. Yao) – Yusuf (73. Vukojevič), Gamboš, Tešija, Moenza (58. Tavares) – Sobczyk, OrlandičChovan – Tóth, Pintér, Asanovič, Brašeň – Hrnčár, Richtárech (64. Duga), Sloboda, Kovaľ (87. Švec) – Ďubek, Cmiljanič (77. Mészáros)V 11. minúte po priamom kole domácich prešla lopta cez päťku ViOn-u. Domáci sa od začiatku snažili získať územnú prevahu, ale utápali sa v množstve nepresností. V 27. minúte išla hlavička Sobczyka nad hornú žrď hostí. Potom dvakrát ohrozili brankára Rusova hráči ViON-u, no trnavský brankár si poradil najprv so strelou Hrnčára a vzápätí so strelou Richtárecha. V 36. minúte po centri Turňu nezakončil Sobczyk a tak v prvom polčase diváci gól nevideli.

V 57. minúte Rusov kryl nebezpečnú strelu Kovaľa. Domáci mali od začiatku druhého polčasu viac z hry, no k zakončeniu sa nedostávali. Všetko podstatné sa udialo v poslednej 20-minútovke. Najkôr v 72. minúte mal ViOn výhodu priameho kopu a Ďubek strelou do pravého rohu dostal hostí do vedenia. O štyri minúty bolo vyrovnané, keď po centri Yaoa brankár Chovan vybehol a domáci Orlandič prehlavičkoval Asanoviča. Bol to trnavský gól po 373 minútach. V 82. minúte strela Ďubeka išla tesne vedľa ľavej žrde. V 84. minúte brankár Rusov v páde zneškodnil loptu Brašeňa. Už v nadstavenom čase z centrovanej lopty do päťky a následnej skrumáže rozhodol o konečnom výsledku strelou pod brvno Sobczyk.