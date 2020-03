Marko Igonda by bez herectva trpel: Neuhádnete, čo hviezda kinohitu vyštudovala

Hviezda kinohitu Sviňa, herec Marko Igonda (46) je muž so srdcom na správnom mieste.

Pre Nový Čas Nedeľa priznal detaily zo súkromia a napriek tomu, že jeho smerovanie ako chlapca bolo úplne iné, nakoniec sa dal na herectvo, ktoré je jeho vášňou. Aj preto berie svoje roly so všetkou vážnosťou, čoho dôkazom je aj jeho postava politika vo filme, ktorý valcuje kinosály.

Igonda, ktorý žije striedavo na Slovensku a v Prahe, sa predviedol v novom filme, kde stvárnil manipulatívneho štátnika.povedal Marko na margo výraznej postavy, ktorú si zahral vo Svini.

„Odsudzujem ľudí, ktorí stavajú na druhých, šliapu po nich. Myslím si, že máme krásnu krajinu, kde stále nie je taká strašná kriminalita. Môžeme tu v podstate slobodne žiť na základe určitých zákonov. Bol by som rád, keby bol posun k lepšiemu v zmysle slobody a práv človeka,“ povedal o súčasnej situácii v našej krajine herec, ktorý je však vyštudovaným reštaurátorom.

„Mal som čosi vyše 20 rokov, keď som odišiel z domu, nemal som žiadne peniaze. Prešiel som rôznymi remeslami, robil som na stavbách, búral som steny, lámal skaly. Som vyštudovaný reštaurátor - štukatér. Ja stále modelujem, kreslím. Myslím si totiž, že herec by mal ovládať aj hudbu či výtvarné umenie. Nikdy som s tým vlastne neprestal, len sa tým neživím. Nikdy to však nezabudnem robiť. Druhá vec je, že bez herectva by som vnútorne asi veľmi trpel,“ dodal Igonda, ktorý väčšinou žije v Prahe so svojou manželkou, herečkou Hanou Igonda Ševčíkovou a dcérkou Maruškou.