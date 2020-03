Herec Cinkota sa obracia, no nestačí to: Za mesiac zarobí len pár stoviek

Snaží sa zo všetkých síl! Herca Dušana Cinkotu (49) prepustili z väzenia v júli pred dvoma rokmi.

Spolu so sladkou chuťou slobody však musel okúsiť aj trpkosť staronových začiatkov. Ako už dávnejšie priznal, musel sa naučiť spolu s manželkou Zuzkou (32) a ich synčekom Olegom (17 mes.) vyjsť z mála a pomaly sa opäť dostať do pracovného života. Hoci začal brať všetky možné ponuky, ktoré sa mu naskytli, podľa verejne dostupných informácií si stále musí uťahovať opasok a rozhodne nevyskakuje. Jeho zárobky sú totiž pomerne skromné.

Dušan Cinkota sa po tom, ako vyšiel z basy, vrhol do práce. Začal dabingom a svoj hlas prepožičal do animovaných rozprávok, ako sú Lego Movie 2, Spider Man, Pokémon, Čarovný park, Ja robot, a do filmov, ako sú This Crazy Heart a Ben Hur. Nedávno nadaboval Jimma Carreyho v novinke Ježko Sonic a nahovoril aj audioknihu Stratené topánky. Okrem toho moderuje v Stredoslovenskej televízii hudobnú reláciu a zahral si v seriáli Slovania.

Postavu dostal aj v pripravovanom seriáli Markízy Červené pásky. Len pár mesiacov po prepustení z väzenia režíroval súťaž Miss stredných škôl a stále sa snaží byť aktívny. No hoci sa obracia na všetky strany, rodinná kasa rozhodne neprekypuje zlatom. Podľa finančného portálu finstat jeho eseročka, ktorú založil koncom februára minulého roka, zverejnila tržby za rok 2019 vo výške 27 053 eur so ziskom 8 379 eur. Keďže nemožno v tomto prípade brať do úvahy celý rok, len desať mesiacov, Dušan v prepočte zarobil v čistom približne 800 eur mesačne.

Ťažké začiatky

Spomínaná suma na slovenské pomery nie je malá, v porovnaní s inými kolegami z brandže sú to však len omrvinky z koláča. Napríklad firma herca a moderátora Petra Marcina vykazuje za predminulý rok tržby 304 400 eur a zisk astronomických 184 499 eur. Aj samotný herec si uvedomuje, že začiatky - hoci staronové - nie sú jednoduché a potrvá nejaký čas, kým sa vyšvihne na vrchol.

„Rozbeh je adekvátny k tomu, že opäť začínam. Zvládol by som aj viac práce, ale nie je jej zase tak málo. O to viac času mi zostáva pre rodinu,“ priznal už dávnejšie pre Nový Čas Nedeľa, keď zároveň dodal, že doma je financmajstrom on a musia s manželkou hospodáriť: „Učíme sa s financiami zaobchádzať, pretože vyjsť z veľa peňazí je ľahké, ale vyjsť z mála, až také ľahké nie je. Veľmi musíme počítať a kalkulovať, pretože všetko je drahé,“ priznal vtedy bez okolkov Dušan, ktorý sa však rozhodne nevzdáva a svojich fanúšikov pravidelne informuje o projektoch, do ktorých sa pustil.