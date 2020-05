Speváčku Ivanu Regešovú (35) sme navštívili v jej prenajatom dvojizbovom byte na bratislavskej Kolibe. Zakotvila tam kvôli tichu, množstvu odkladacích priestorov, vani a parádnemu výhľadu do ďaleka-preďaleka.

„Bývam tu už pekných pár mesiacov a dúfam, že tu ešte dlho bývať budem,“ privítala nás Ivana vo svojom aktuálnom domove. Zaľúbila sa doňho okamžite a to z viacerých dôvodov. „Zapáčila sa mi jeho poloha. Pochádzam zo stredného Slovenska, z dediny a vyhovuje mi, že je tu ticho. Aj keď... Hneď v susedstve je základná škola. Celé detstvo som však bývala pri škole, najskôr pri jednej, potom pri druhej a teraz bývam pri tretej. Asi je to môj osud. A na detský džavot som zvyknutá,“ vysvetlí s úsmevom.

V Bratislave za posledné dva roky vystriedala dva iné podnájmy. „Prvý byt som mala v Petržalke, odtiaľ som putovala do Podunajských Biskupíc a obe tieto lokality boli pre mňa dosť hlučné, preto som hľadala niečo v tichšej oblasti.“

Sovičky zo sveta

Byt ju zaujal aj množstvom odkladacieho priestoru. „Je tu šatník, aj kvôli nemu som ho zobrala. I keď pomaly budem musieť zásoby oblečenia likvidovať, nemám to kde dávať. Topánky a šaty totálne zapĺňajú môj byt,“ pokrčí plecami a nechá nás nahliadnuť do svojej garderóby. „Niektoré šaty mám z ciest po svete. Tieto som si napríklad priniesla z Vietnamu a mala som ich oblečené asi raz - presne v tom Vietname, no suším ich tu, hovorím si, že možno príde príležitosť, budem spievať v nejakej ázijskej reštaurácii...“ V byte je viac suvenírov, ktoré Ivane pripomínajú potulky svetom. „Nikdy som si nemyslela, že budem tak veľa cestovať, no v devätnástich som odišla spievať do zahraničia a štáty, v ktorých sa hovorí po nemecky, som neskôr vymenila za výletné lode.

Precestovala som nakoniec 115 či 116 krajín, nie som si istá. Bola som aj na Antarktíde, Aljaške či na Kamčatke. Možno by som si to zase niekedy vyskúšala, morskú chorobu som nemala, ani keď boli desaťmetrové vlny,“ usmeje sa a ukáže na poličku s chutnými sovičkami, z ktorých mnohé sú spomienkou na túto jej časť života.A táto je moja najvzácnejšia - vyrezal ju môj brat, vyštudovaný umelecký rezbár. A prečo sovy? Lebo ja som sova - som nočný vták, žijem život speváčky, cez deň spím, v noci pracujem.“

Miluje trblietky

Počas prehliadky nás zaviedla aj do kuchyne, kde je vraj najvyťaženejším spotrebičom kávovar. „Kávu si robím niekoľkokrát denne, začínam ráno, končím večer. Varím rada, najmä keď mám návštevu, no keď som sama, jedlo si radšej objednávam,“ vysvetlí. Kuchyňa je spojená s obývačkou, ktorá o Ivane niečo prezrádza... „Som straka a asi od toho sa odvíja aj moja výzdoba obývačky. Mám tu všetko trblietavé, strieborné. Kamarátky sa smejú, keď so mnou chodia po nákupnom centre - keď sa niečo zablyští vo výklade, hneď po tom idem,“ priznáva a strieborné doplnky si navyše veľmi pochvaľuje.

„Sú veľmi praktické, lebo na Vianoce ich nemusíte meniť. Len ich doplním o snehuliaka či anjelika. A som tiež na svetielka, všade mám svietniky a večer pri telke si robím romantiku. Toto som ja.“ Mimochodom, nedávne Vianoce jej stále pripomínajú nádherne zdobené medovníky od mamy, šikovnej medovnikárky. „Myslím, že sa sem celoročne budú hodiť. Je mi ich veľmi ľúto zjesť. Priznávam, že za 20 rokov, odkedy ich mamina robí, som nezjedla ani jeden. Ona sa za to veľmi hnevá, no ja ich radšej suším a oprašujem.“

Naložená vo vani

Ivana nám ukázala aj svoj kozmetický kútik v spálni a prezradila, že jej snom bolo byť vizážistkou, nie speváčkou. „Maľujem sa prakticky dennodenne, od dvanástich rokov,“ zasmeje sa a na záver prehliadky ideme do kúpeľne. „Asi o všetkých miestnostiach som už povedala, že sú moje najobľúbenejšie, ale toto je naozaj najobľúbenejšia. Okrem toho, že tento byt má veľa úložného priestoru, má aj vaňu.

Ja som znamením rak, ale keby medzi znameniami bola kačica, určite by som bola kačica. Každý deň sa kúpem, takto relaxujem!“ No a počas teplejšej časti roka zase miluje chvíle na balkóne... „Trávim tu vtedy veľmi veľa času, výhľad, to je jeden zo zlatých klincov tohto bytu. Keď je dobrá viditeľnosť, vidieť až do Gabčíkova. A večer, keď svieti celé mesto, je to nádhera,“ dodá spokojne.