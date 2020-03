Počet nakazených v Rakúsku stúpa: 4 noví pacienti s koronavírusom vo Viedni

Zdravotníci vo Viedni potvrdili prítomnosť nového druhu koronavírusu u ďalších štyroch pacientov, čím celkový počet nakazených v Rakúsku stúpol na 14. Oznámil to v nedeľu osobitný štáb rakúskeho ministerstva vnútra, ktorého údaje prevzala tlačová agentúra APA.

Najnovšími prípadmi vo Viedni sú dvaja miestni obyvatelia a dvaja nemeckí turisti. U všetkých štyroch sa prejavujú len "ľahké príznaky" ochorenia spôsobovaného koronavírusom SARS-CoV-2.

Hovorca predstaviteľa viedenského mestského zastupiteľstva pre oblasť zdravotníctva uviedol, že jedným z nakazených je Viedenčanka, ktorá sa nedávno vrátila z Milána, metropoly talianskeho regiónu Lombardsko postihnutého koronavírusovou epidémiou. Nemeckí turisti sa zase pred cestou do Viedne zúčastnili v domovskej krajine na jednom z karnevalov a prišli do styku s osobou, u ktorej sa nakazenie koronavírusom prejavilo už dávnejšie. Prvá obeť koronavírusu v Austrálii: Nákaze podľahol 78-ročný muž Oboch Nemcov najskôr prijali vo viedenskej Nemocnici cisára Františka Jozefa, medzičasom sa však vrátili do hotela. Ubytovaní sú oddelene, aby neohrozili ostatných hostí alebo zamestnancov. Mimo nemocnice zostávajú aj obaja novonakazení Viedenčania.

Po zarátaní najnovších prípadov je v súčasnosti v hlavnom meste Rakúska osem nakazených. Po dvoch evidujú v spolkových krajinách Tirolsko a Dolné Rakúsko a po jednom v Salzbursku a Štajersku. V celom Rakúsku vykonali do nedeľňajšieho dopoludnia 1826 testov na nový koronavírus, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva.