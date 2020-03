Ostane Gerrard pri kormidle Rangers? Záhadné slová po vypadnutí z pohára

Steven Gerrard zvažuje svoju budúcnosť pri kormidle futbalistov škótskeho Glasgowu Rangers po sobotnom štvrťfinálovom vypadnutí z Ligového pohára.

Gerrardovi zverenci prehrali na pôde Hearts 0:1 presným zásahom Olivera Bozaniča z 58. minúty.

Rangers sa len v stredu podarilo postúpiť do osemfinále Európskej ligy, keď v odvete na horúcej pôde portugalskej Bragy zvíťazili 1:0. Úvodný domáci súboj pritom taktiež vyhrali pomerom 3:2. "Povedal som už niekoľkokrát, som nesmierne hrdý na chlapcov za to, čo predviedli v Brage. Dnes som však veľmi sklamaný. Dostali sme presne to, čo sme si zaslúžil. Drvivú väčšinu súboja sme ťahali za kratší koniec," reagoval na vypadnutie Gerrard. Agentúra AFP zároveň citovala jeho pozápasové vyjadrenie, kde hovoril o prevzatí zodpovednosti. "Nesiem plnú zodpovednosť za dnešný výkon. V nasledujúcich hodinách budem premýšľať, čo ďalej," dodal.

Zverenci Gerrarda zároveň v bitke o titul strácajú na úhlavného rivala a mestského konkurenta Celtic Glasgow už 12 bodov. Celtic má navyše zápas k dobru.