BBC reaguje na výsledky volieb: Vedenia na Slovensku sa ujalo protikorupčné hnutie

Podľa českého portálu IDNES smeruje Slovensko po sobotňajších parlamentných voľbách k výraznej politickej zmene.

Cituje pritom predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku s tým, že na Slovensku sa skončila vláda zla. Český portál Novinky.cz dodáva, že na plnej čiare vyhralo protikorupčné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča a dosiaľ najsilnejšia vládna strana Smer - sociálna demokracia Roberta Fica utrpela porážku a odchádza do opozície. Britská BBC konštatuje, že vedenia na Slovensku sa ujalo protikorupčné hnutie.

Agentúra AP konštatuje, že víťazstvo v parlamentných voľbách získala stredopravá populistická opozícia, čím ukončila dlhoročnú vládu dominantnej, no škandálmi poznačenej ľavicovej strany. „Smer bol pri moci väčšinu uplynulých 14 rokov a výrazne víťazil v každých voľbách od roku 2006. Naposledy v roku 2016 - po tom, ako využil protiimigračnú kartu - získal 28,3 %. Stranu však poškodili politické nepokoje po vražde investigatívneho novinára a jeho snúbenice v roku 2018," konštatuje agentúra. Spomína, že na Slovensku sa môže vytvoriť koalícia zo strán OĽaNO, Sloboda a Solidarita (SaS), Za ľudí a Sme rodina. Zároveň ale poznamenáva, že je ťažké odhadovať, či ich partnerstvo môže pretrvať celé štyri roky.

Podľa neoficiálnych údajov vyhralo voľby OĽaNO s 25,02 %. Celkovo sa po započítaní 99,91 % zápisníc do parlamentu dostalo šesť strán. Na druhom mieste skončil Smer-SD s 18,29 % a tretiu priečku obsadila strana Sme rodina s 8,24 %. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, štvrtá pozícia patrí hnutiu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 7,97 %. Do parlamentu sa ešte dostali dve strany demokratického bloku, a to SaS s 6,21 % a Za ľudí s 5,77 %. Koalícia PS/Spolu zostala s 6,96 % tesne pred bránami Národnej rady SR.