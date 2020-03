Veľká noc Tomáša Tatara: Bodová explózia a osobný rekord v NHL!

Šiesti slovenskí hokejisti sa predstavili v 12-zápasovom sobotňajšom programe NHL a dvaja z nich si vylepšili štatistiky v kanadskom bodovaní.

Tomáš Tatar tromi asistenciami prispel k triumfu Montrealu nad Carolinou 4:3 po predĺžení a Martin Marinčin strelil víťazný gól v súboji Toronta s Vancouverom (4:2). Otvoril si ním strelecký účet v tejto sezóne profiligy, okrem toho počas takmer 21 minút na ľade zablokoval šesť striel súperových hráčov a pridal aj tri bodyčeky a plusový bod.

Tomáš Tatar prekonal svoj osobný rekord v produktivite v NHL. Vďaka spomenutým trom asistenciám sa dostal na 61 bodov v aktuálnej sezóne, na konte má 22 gólov a 39 asistencií. Jeho doterajšie maximum z minulého súťažného ročníka bolo 58 kanadských bodov. Vtedy na to potreboval 80 zápasov, teraz mu na rekordný zápis stačilo 67. Skúsený 29-ročný krídelník aktuálne prežíva skvelé obdobie, z posledných ôsmich zápasov deväťkrát bodoval so súčtom 2 góly a 7 asistencií. Dvojnásobná strata pre Chicago Blackhawks: Pre dve hviezdy jastrabov sezóna skončila

Tatar odohral v prvom útoku Montrealu mimoriadne vydarený zápas s tromi asistenciami, piatimi streleckými pokusmi na bránku, jedným bodyčekom a na konci dvoma plusovými bodmi. To všetko stihol počas 17:17 min na ľade. Po Tatarovej prihrávke Philip Danault v 3. min otvoril skóre stretnutia. V 25. min slovenský krídelník vypálil na Antona Forsberga a odrazený puk upratal za jeho chrbát Brendan Gallagher. Domáci vtedy viedli 3:0 a Forsberga v bránke hostí vystriedal Alex Nedeljkovic. Caroline to pomohlo, lebo 77 sekúnd pred koncom tretej tretiny Justin Williams vyrovnal na 3:3. Po necelej minúte predĺženia však prišiel ďalší skvelý okamih Tatara. Krížnou prihrávkou na červenú vysunul Jeffa Petryho a ten svoj nájazd proti Nedeljkovicovi zakončil gólom ponad jeho lapačku.

Montreal nevzdáva boj o play-off, v Atlantickej divízii je piaty, s 9-bodovým odstupom na tretie Toronto. "Hráči súpera boli zúfalí a len nahadzovali puky na našu bránku. Lenže po jednom takom nahodení strelili gól na 2:3 a neskôr aj vyrovnali. Musíme nájsť spôsob, ako rozhodnúť zápas bez toho, aby sme dostávali také góly," uviedol strelec víťazného gólu Jeff Petry na webe NHL.

Aj ďalší traja slovenskí hokejisti sa v sobotu tešili z víťazstiev so svojimi mužstvami, hoci nebodovali. Kapitán Bostonu Zdeno Chára prispel dvoma zablokovanými strelami a plusovým bodom k triumfu svojho tímu na ľade New Yorku Islanders 4:0. Boston má na čele NHL 94 bodov a náskok 6 bodov pred lídrom Západnej konferencie a obhajcom trofeje St. Louis. Tampa Bay s Erikom Černákom v zostave prerušila sériu štyroch prehier a doma zdolala Calgary 4:3. Slovenský obranca odohral 21:20 min s bilanciou 2 strely na bránku, 3 "hity", 2 trestné minúty. Tešil sa aj Christián Jaroš v drese Ottawy z triumfu nad Detroitom 4:3 po samostatných nájazdoch. Jaroš odohral necelých 10 minút s jedným bodyčekom a jednou zablokovanou strelou. Do nájazdov pokročil aj zápas St. Louis - Dallas (4:3 sn) s víťaznou pointou pre domáci tím. Andrej Sekera odohral v drese Dallasu 17:45 min bez štatistického prispenia.

Výsledkové sumáre NHL - sobota:

New York Islanders - Boston 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Zdeno Chára (Boston) odohral 21:49 min, 1 strela na bránku, 2 zablokované strely, 2 trestné minúty, 1 plusový bod

Tampa Bay - Calgary 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:20 min, 2 strely na bránku, 3 "hity", 2 trestné minúty

Toronto - Vancouver 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Martin Marinčin (Toronto) odohral 20:48 min, 1 gól, 3 strely na bránku, 3 "hity", 6 zablokovaných striel, 1 plusový bod

Montreal - Carolina 4:3 po predĺžení (1:0, 2:1, 0:2 - 1:0)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:17 min, 3 asistencie, 5 striel na bránku, 1 "hit", 2 plusové body

Ottawa - Detroit 4:3 po sam. nájazdoch (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

Christián Jaroš (Ottawa) odohral 9:58 min, 1 "hit", 1 zablokovaná strela

St. Louis - Dallas 4:3 po sam. nájazdoch (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

Andrej Sekera (Dallas) odohral 17:45 min, bez štatistík

Los Angeles - New Jersey 2:1 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Florida - Chicago 2:3 po sam. nájazdoch (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Arizona - Buffalo 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Nashville - Colorado 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)