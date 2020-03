Mikloško sa v centrále Kiskovej strany obul do Matoviča: Poviem to otvorene...

Je vysoká pravdepodobnosť, že by sa strana Za ľudí mala do parlamentu dostať. Po sčítaní viac ako 80 percent hlasov to uviedol líder strany a exprezident Andrej Kiska. Poznamenal, že po antikampani je to na začiatok "úžasné číslo". Strana Za ľudí má po podľa predbežných neoficiálnych výsledkov po spočítaní 87 percent okrskov okolo 5,5 percenta.