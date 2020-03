Hlina pripustil, že KDH sa nedostane do parlamentu: V takom prípade odstúpim

Líder KDH Alojz Hlina v nedeľu nadránom pripustil, že hnutie sa do parlamentu nemusí dostať. V takom prípade odstúpi z funkcie predsedu. Vedením chce poveriť súčasného podpredsedu Pavla Zajaca.

KDH sa po spracovaní 85,36 percenta zápisníc pohybuje na úrovni 4,76 percenta. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Hlina pred priaznivcami vo volebnej centrále vyhlásil, že hnutie pravdepodobne vo voľbách neuspeje a v pondelok (2. 3.) sa vzdá funkcie. Hnutie malo podľa neho zrejme urobiť viac.

"Asi sme urobili chyby, asi som aj ja urobil chyby a všetky na mňa, všetky hriechy sveta pokojne na mňa," skonštatoval Hlina s tým, že KDH ešte bude musieť zapracovať. Poznamenal, že možno v súčasnosti je neštandard, antisystém a extrém na vrchole, ale po vrchole sa ide z kopca, preto by podľa neho kresťanskí demokrati mali byť pripravení. Poďakoval sa všetkým kolegom a dodal, že mu bolo cťou s nimi spolupracovať. "Bola to jazda pre mňa tieto štyri roky, človek si neoddýchol ani na tejto volebnej noci, že teda 'napinák' do poslednej chvíle," zhodnotil.