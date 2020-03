Truban nehádže flintu do žita: Podľa lídra PS to všetko dobre dopadne

Pre koalíciu Progresívne Slovensko (PS)-Spolu OD to ešte dopadne dobre. Vyhlásil to volebný líder PS-Spolu Michal Truban po tom, ako bolo spracovaných vyše 60 percent volebných zápisníc, avšak volebný výsledok koalície sa pohyboval len okolo 5,90 percenta.

Takýto výsledok by znamenal, že PS-Spolu sa do Národnej rady SR neprebojuje, pretože potrebuje dosiahnuť vo voľbách minimálne sedempercentnú hranicu. "Máme najväčšie mestá a okrsky stále len pred sebou. Budeme tu do rána a dovtedy, kým sa to neuzatvorí," utešoval Truban v bratislavskej Starej tržnici členov, kandidátov a podporovateľov koalície. ONLINE Parlamentné voľby 2020: Sledujte priebežné výsledky! Danko vybuchol, Matovičov drsný odkaz Ficovi

Stará tržnica po prvotných ováciách po zverejnení exit pollov, ktoré predpovedali PS-Spolu sľubný výsledok, sa trošku stíšila. Členovia a podporovatelia koalície však naďalej medzi sebou diskutujú o možnom volebnom výsledku, sledujú, ako narastajú percentá i počet spracovaných volebných zápisníc.

"Stále veríme v dobrý výsledok. Pre mňa je to potvrdenie toho, že sme sa nevydali na ľahkú cestu a každý jeden deň bude takýto stresový. Ešte tu pár desiatok minút či hodín vyčkajme," povedal Truban. Predseda Spolu a programový líder koalície PS-Spolu Miroslav Beblavý tvrdí, že zrejme precenili štátne inštitúcie, v tomto prípade Štatistický úrad SR.

"V tejto chvíli je spočítaná len polovica hlasov na Slovensku, najmä malé okrsky. Celá polovica Slovenska spočítaná nie je a nevieme, koľko to ešte potrvá. Musíme si počkať. V našom plánovaní bola najväčšia chyba, že sme si sem nedoniesli aj poľné postele. Mohli sme si všetci ľahnúť, dať si na 5.00 h budík a byť v pokoji," povedal Beblavý s tým, že im teraz neostáva nič iné, len si na výsledok počkať v Starej tržnici až do skorého rána. Po takmer 70 percentách spracovaných zápisníc dosahovala koalícia PS-Spolu len 5,99 percenta.