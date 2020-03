Dobrá voľba je sklamaná: Drucker hovorí o pokračovaní v práci

Kandidáti strany Dobrá voľba sú sklamaní z predbežných výsledkov sobotných (29. 2.) parlamentných volieb, podľa ktorých neprekročili päťpercentnú hranicu zvoliteľnosti. Líder Tomáš Drucker však avizuje, že strana bude pokračovať.

"Chcem potvrdiť, že Dobrá voľba nie je strana na jedno volebné obdobie a my budeme ďalej pokračovať a uchádzať sa o dôveru," vyhlásil. Špekulovať o konečnom výsledku vo voľbách nechcel. Hovorí, že viedli korektnú a profesionálnu kampaň, treba sa však podľa neho pozrieť aj na vonkajšie okolnosti. "Slovensko si želalo zásadnú zmenu a bolo to vidieť v tom, že sa hľadal ten, kto porazí Fica a Smer," skonštatoval. Pozície sa podľa neho neustále menili.

Kandidátka Katarína Cséfalvayová si myslí, že v strane zložili silný tím, s ktorým by sa mohli uchádzať o podporu v iných voľbách. "Bola by som sklamaná, keby to bolo pod tri percentá," povedala o výsledku Dobrej voľby. Pomohlo by to aj finančne pri ďalšom pôsobení strany. Vo voľbách sa podľa nej ukázalo, že v spoločnosti je dopyt po zmene. Verí, že to bude zmena k lepšiemu.

Martin Fedor hovorí, že očakával lepší výsledok. Bol presvedčený, že dokážu osloviť ľudí, ktorí chcú počúvať racionálne argumenty. Prevládli však podľa neho frustrácia a hnev. "Potvrdilo sa, že ľudia chcú zásadnú a výraznú zmenu, a vypýtali si v rámci tej opozície asi to najtvrdšie a najpopulistickejšie, čo sa ponúkalo," komentoval. Prekvapil ho výsledok ĽSNS, ale aj volebná účasť. Negatívne hodnotí neúspech maďarských strán.

Sklamanie z predbežných výsledkov priznala aj kandidátka Anna Ghannamová. Počas kampane podľa svojich slov zaznamenala hlavne pozitívne reakcie. "Dobrá voľba ponúkla odbornosť, korektnosť v politike, menej hádok a viac riešení, ale ak si ľudia vybrali niečo iné, ja ich voľbu rešpektujem," povedala. Od novej vlády bude žiadať, aby boli naplnené slová o pomoci obyčajným ľuďom.