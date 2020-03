Babička celý život hľadala strateného brata: Výsledok pátrania jej vyrazil dych

Alice Jones (61) vyrozprávala médiám svoj neuveriteľný príbeh.

Už ako dievča bola totiž odlúčená od svojho brata, keďže vzťah jej rodičov sa rozpadol a deti sa stali nástrojom boja medzi nimi. Ich vzťah sa začal románikom na už spomínanej lodi. Zostali spolu aj po tom, čo z nej vystúpili a založili rodinu. Celá idylka trvala len 18 mesiacov, keďže potom prišiel šok. Otec Alice bol dávno ženatý a práve po roku a pol prišla do Londýna, kde žili, jeho manželka. V dôsledku toho odišla matka od rodiny a Alice tak zostala s otcom a svojou nevlastnou mamou. Sama tvrdí, že mala šťastné detstvo, až kým nemala 12, píše The Sun.

Vtedy ju otec kvôli jej rebelantskej povahe poslal naspäť za biologickou mamou. „Keď som prešla dverami, čakala som, že ma mama bude milovať, no ona bola chladná,“ opísala. To nebolo jediné prekvapenie, ktoré sa jej dostalo, zistila totiž, že má nevlastného brata. „Usmieval sa, povedali mi, že sa volá Sam a je to môj mladší brat.“ Od začiatku si veľmi rozumeli. Ani to však netrvalo večne a po pár rokoch putovala Alice naspäť k otcovi, a úplne stratila kontakt s mamou a jej rodinou, na malého brata však nikdy nezabudla. Až v dospelosti si zaplatila agentúru, ktorá zistila, že jej matka zomrela v roku 1983.

Keď agentúra kontaktovala Sama, dozvedeli sa šokujúcu správu. Alice mala zrazu dvoch ďalších bratov -Johna a Richarda. Sam a John súhlasili s tým, že sa stretnú so svojou roky stratenou sestrou okamžite za prítomnosti agentúry, no Richard preferoval súkromnejšie stretnutie. Samotná Alice zostala v šoku, keď jej zástupkyňa agentúry odovzdala fotku bratov a ručne napísaný list. „Myslela som si, že v tom bude nejaký háčik, no toto ma naozaj šokovalo,“ povedala.

„Nemyslela som si, že by sa niečo takéto mohlo stať, bol to veľmi významný deň, celý čas som myslela na brata a zrazu som ich mala viac,“ opísala dnes už staršia žena s vnúčatami stretnutie v malej krčmičke. Neubránili sa slzám ani šťastným objatiam.