Nevyzerá to s nimi dobre: Odborník vyslovil negatívne predpoklady pre KDH

Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH) nikdy neprospelo spočítanie všetkých miest, najmä tých krajských. Uviedol to pre TASR podpredseda hnutia Milan Majerský, ktorý je zároveň predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Súčasne však dúfa, že KDH má vo veľkých mestách svojich "skalných" voličov.

Majerský poznamenal, že v KDH čakajú na výsledky "s malou dušičkou". Obáva sa, že KDH sa môže opäť ocitnúť pred bránami parlamentu. Kresťanskí demokrati majú v súčasnosti podľa priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR, 4,95 percenta, a to pri 47,31 percenta spracovaných zápisníc.

Majerský však zdôraznil, že si počkajú na konečné výsledky. "Stále som v nádeji, že KDH sa do parlamentu dostane," dodal. Krajské mestá podľa neho boli vždy liberálnejšie. "Vždy tam víťazili nové strany, takže teraz určite porastú PS-Spolu a Za ľudí, takže to poradie sa trošku preklopí," myslí si.

Ak sa hnutiu podarí dosiahnuť výsledok nad 5 percent, bolo by podľa neho dobré, ak by KDH bolo aj súčasťou novej vlády. Podľa Majerského sa dá predpokladať, že pravica poskladá vládu. "Ak by mala byť pravicová vláda, tak KDH vždy bolo súčasťou dobrej, kvalitnej pravicovej vlády," podotkol.