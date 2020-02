Truban: Vyzerá to tak, že Igor Matovič bude mať obrovský mandát

Hnutie Igora Matoviča Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) získa zrejme v parlamentných voľbách obrovský mandát a bude od neho závisieť, ako bude vyzerať budúca vláda. Vyhlásil to volebný líder koalície PS-Spolu Michal Truban, ktorý si však chce počkať na oficiálne výsledky volieb a prvé stretnutia i rokovania.

"My sme otvorení baviť sa. Do debát nepôjdeme so žiadnymi podmienkami či vydieraním. Keď chceme, aby na Slovensku vznikla zmena, ktorá bude súdržná, tak si netreba pred stretnutiami niečo odkazovať," povedal Truban.

Deklaruje, že PS-Spolu má svoj program, hodnoty i ľudí, ktorí sú schopní ísť "pracovať pre krajinu". "Budeme sa otvorene baviť o všetkých možnostiach," podotkol líder PS-Spolu. Potvrdil, že keď bude sčítaných viac volebných hlasov, budú si s partnermi z jednotlivých strán volať.