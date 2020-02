Kiska gratuluje Matovičovi: Podarilo sa to, v čo sme všetci dúfali

Lídra strany Za ľudí Andreja Kisku teší, že demokratická opozícia bude môcť po voľbách zostaviť vládu. Ako tvrdí, vyzerá to tak, že strana bude spokojná s výsledkom. Uviedol to po zverejnení exit pollov.

Kiska sa poďakoval ľuďom, že prišli voliť, rovnako sa poďakoval aj tým, ktorí vo voľbách hlasovali za jeho stranu. "Najväčšie ďakujem patrí ľuďom, ktorí stoja okolo mňa a ktorí nie v jednoduchých podmienkach za nás zabojovali. Vyzerá, že po týchto voľbách budeme spokojní s výsledkom," povedal Kiska. Igorovi Matovičovi, ktorý by mal so svojím hnutím OĽaNO vyhrať podľa exit pollov voľby, zablahoželal.

"Podarilo sa to, v čo sme všetci dúfali, že Smer nebude mať prvú možnosť zostavovať vládu. Naša strana má za sebou šesť mesiacov, počkajme si ešte na výsledky. Napriek tomu vyzerá, že z tohto súboja odídeme a skončíme ako úspešná strana," povedal. Teší ho, že extrémisti klesli. Zároveň si myslí, že maďarská strana by mala byť v parlamente.

Podľa dvojky kandidátky Veroniky Remišovej by sa premiérom mal stať líder najsilnejšej strany. "Verím, že to bude dobrá vláda. Dlžíme to občanom, pretože občania dali všetkým stranám demokratickej opozície veľkú dôveru. Túto dôveru nesmieme sklamať. Od budúcej vlády očakávam výsledky a plnenie sľubov, ktoré občanom jednotlivé strany dali," povedala Remišová. K otázkam, s kým by išla strana do opozície, zatiaľ nechcela odpovedať. Podľa nej to je zatiaľ predčasné. Potvrdila, že táto predvolebná kampaň bola pre ňu osobne zatiaľ najťažšia v jej politickej kariére.

"Je skvelé, že podľa týchto čísel by vznikla dôveryhodná vláda bez Smeru-SD a bez fašistov. Príjemne som bol prekvapený, ako tieto čísla klesli, kiež by tie čísla boli naozaj také," povedal kandidát strany Za ľudí Juraj Šeliga. Najviac pozitívne ho prekvapilo číslo strany, za ktorú kandiduje. Podotkol, že je potrebné si počkať na výsledok, pretože už v minulosti sa stalo, že exit polly ukázali jedno a realita bola iná.

Podľa exit pollu agentúry Median SK pre RTVS sa víťazom volieb stalo hnutie OĽaNO so ziskom 25,3 percenta hlasov. Druhý by mal byť Smer-SD s 13,9 percenta a tretia koalícia PS-Spolu (8,8 percenta). Strana za ľudí by sa do parlamentu dostala, získala by 5,6 percenta.

Z exit pollu agentúry Focus pre televíziu Markíza by tohtoročné parlamentné voľby malo vyhrať hnutie OĽaNO so ziskom 25,8 percenta. Za ním nasleduje Smer-SD so 14,9 percenta a koalícia PS-Spolu s 9,7 percenta. Strana Za ľudí by mala získať 7,8 percenta.