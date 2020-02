Znechutený šéf SNS: Andrej Danko zaútočil na médiá, trpký odkaz voličom OĽaNO

Predseda SNS Andrej Danko poďakoval voličom SNS, bude rešpektovať výsledky volieb. Pri otázkach, kde urobila strana chybu, keď zrejme vypadla z parlamentu, zaútočil na médiá.

Zopakoval, že bude stranícky snem. Voličom OĽaNO, ktoré by podľa odhadov malo voľby vyhrať, odkázal, že dúfa, že im hnutie zlepší kvalitu života.

"Bez ohľadu na to, ako voľby dopadnú, SNS bude mať snem, kde ich vyhodnotí. Je ťažko hodnotiť podľa exit pollov to, čo sa deje," povedal predseda SNS. Danko podotkol, že vo voľbách boli dôležitejšie emócie ako program strán. Podľa vlastných slov verí, že sa ľudia vrátia k tomu, aby chceli od politikov riešenie problémov, pretože rozčúlenie a zloba na to podľa jeho slov nestačia.

"Verím, že tí, ktorí volili tých, ktorí vyzerá, že voľby vyhrali, ste mali šťastné ruky a že vám zlepšia kvalitu života," povedal. Skonštatoval, že vo výsledku volieb vníma aj chyby, ktoré každá strana urobí v komunikácii. "Mám však za to, že to boli aj médiá, ktoré išli ďaleko za hranicu toho, čo by médiá robiť mali," podotkol. Doplnil, že je zvedavý, ako sa zostaví vláda a ako sa jej podarí pomôcť ľuďom. "Zajtra budeme múdrejší, určite sa vyjadríme aj ku konečným výsledkom," povedal na záver Danko.