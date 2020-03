Odvážna ryšavka má netradičnú záľubu: Svojimi videami pobláznila celý YouTube, rýchlo pochopíte prečo

V dnešnej dobe je naozaj ťažké zaujať. Svoje by o tom vedeli povedať aj ľudia, ktorí sa živia pridávaním vidí na YouTube.

Ruby Day z amerického Texasu sa však dokázala vynájsť. Amatérska kuchárka totiž svoje kuchynské dobrodružstvá pridáva absolvuje nahá prípadne v bikinách. To jej na internete zaručilo státisíce fanúšikov. Jej kanál na YouTube má 450 000 odberateľov. K tomu jej dopomáha aj zvláštnosť jej videoreceptov, ktoré sú dlhšie ako u ostatných kuchárov. Svojou šikovnosťou dokáže obísť pravidlá serveru – keď jej spod zástery vykukne niečo, čo by nemalo, jednoducho to podľa portálu The Sun prekryje smajlíkmi.

„Pozrel som si celé video a to som ani nevaril,“ napísal jej do komentáru fanúšik. A zjavne nie je sám. Najsledovanejšie videá ryšavky majú vyše 900 000 zhliadnutí. „Mohla by robiť aj obyčajné sendviče a bolo by to zaujímavé.“ Samotná autorka je svojou záľubou nadšená. „Milujem to, je to zábava a mám skvelé jedlo,“ povedala. S portálom uzavrela partnerstvo, vďaka ktorému naozaj slušné zarába. Základné predplatné jej kanálu stojí 3,49 € a za príplatok ďalších 16 € sa dostanete aj k archívu a nezostrihaným videám z jej varenia.