Kiska prišiel do centrály strany dobre naladený: Jasná odpoveď na to, či sa chystá za Matovičom

Exprezident Andrej Kiska prišiel do volebnej centrály strany Za ľudí dobre naladený, možný zisk vo voľbách však komentovať nechcel. Kiskova strana volebnú noc trávi na nábreží Dunaja v bratislavskom hoteli Devín.

Exprezident sa tiež vyjadril, že dúfa v zostavenie vlády demokratickou opozíciou. „Verím, že demokratická opozícia vyhrá voľby a zostaví vládu,“ povedal po príchode do centrály Kiska a nechcel komentovať očakávané výsledky. „Kým nemáme prvé exit polly, nemáme čo komentovať,“ odpovedal na viaceré otázky novinárov, tí ho k uvedeniu konkrétnych čísel nedotlačili ani po viacerých otázkach. Priznal však, že doma spoločne tipovali, aký zisk jeho strana dosiahne.

Za predsedom OĽaNO Igorom Matovičom do Trnavy nepôjde. „Myslím si, že cesta z Bratislavy do Trnavy trvá rovnako dlho ako cesta z Trnavy do Bratislavy, takže vôbec o tom neuvažujem,“ zdôraznil. V centrále Za ľudí vládne pokojná nálada a je prítomných viacero členov strany. Kisku prišiel podporiť aj známy český poslanec Dominik Feri (TOP09).

Novinári síce majú vyhradený priestor na vyššom poschodí, majú však voľný prístup do hotelovej reštaurácie, kde je sústredená väčšina hostí. Kiska ale zamieril do jedeného zo sálonikov hotela, kde už novinári prístup nemajú.

Andrej Kiska skončil svoj mandát na poste prezidenta 15. júna 2019. Následne 17. júna oficiálne predstavil tím a priority vznikajúcej strany Za ľudí. Pridali sa k nemu napríklad bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková, bývala poslankyňa NR SR a Európskeho parlamentu Jana Žitňanská či bývalý veľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek a organizátor zhromaždení Za slušné Slovensko Juraj Šeliga. Neskôr sa pridali aj starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, primátor Hlohovca Miroslav Kollár či jeho spolupracovníčka z Prezidentského paláca Vladimíra Marcinková.

Kiska svoju stranu definuje ako stredovo-konzervatívnu. Medzi priority strany patrí zdravotníctvo, školstvo, ale aj riešenie korupcie, regionálnych rozdielov či sociálne problémy. Strana mala ustanovujúci snem 28. septembra 2019, jej predsedom sa stal práve Andrej Kiska a podpredsedami Veronika Remišová, Jana Žitňanská, Vladimír Ledecký, Juraj Šeliga a Michal Luciak.